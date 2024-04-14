嚴懲詐欺犯罪 法務部：高額或3人以上提高刑責

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（中央社記者林長順台北14日電）法務部今天說，配合政院研議打擊詐欺專法，嚴懲詐欺犯罪及保護被害人2大方向研擬草案，高額詐欺或3人以上複合不同詐欺手段，提高法定刑責3年以上10年以下並提高假釋門檻。

法務部表示，對於高額詐欺犯罪行為造成民眾高額財產損害，或是3人以上共犯詐欺犯罪，並結合假冒公務員、利用廣播網路管道散布、透過深度偽造等特殊犯罪手段，對民眾危害性甚高，依現行刑法規定，無法全面評價行為惡性及真正發揮遏止效果，有必要提高法定刑責為有期徒刑3年以上10年以下，以嚴懲詐欺犯罪並保障人民財產。

為鼓勵詐欺犯罪成員在犯罪後能窩裡反自首或自白，協助檢警追查上游詐欺犯罪核心共犯或查扣全部犯罪所得，使檢察官或司法警察機關得以溯源追查，澈底瓦解詐欺犯罪組織及查扣全數犯罪所得，透過減輕或免除其刑以為誘因。

法務部指出，詐欺犯罪具有低成本高獲利特性，草案明定對於提供詐欺犯罪所用之物或犯罪所得，不問是否屬於犯罪行為人所有，一律沒收。對於查獲時無法證明與本次詐欺犯罪有關其他違法利得，若能證明為其他違法行為利得，一併沒收，使犯罪者無法保有犯罪利得，澈底斷絕犯罪誘因。

近年詐欺犯罪佔總體犯罪比例逐年攀升，法務部認為，詐欺犯罪具有常習性是原因之一，為了使詐欺犯罪者入監服刑可以確實發揮矯治效果，有必要提高假釋門檻，有期徒刑假釋門檻從原本服刑超過1/2，提高為服刑超過2/3；累犯假釋門檻從原本服刑超過2/3，提高為服刑超過3/4，3犯詐欺犯罪一律不得假釋，矯正詐欺惡習，保護人民財產。

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另外，打詐專法草案還包括提供詐欺被害人諮詢轉介服務，主動告知法律扶助相關規定，加強法律協助；擴大詐欺被害人參與刑事訴訟程序，放寬民事訴訟選定當事人限制，並減輕相關民事訴訟費用負擔；偵查或審判中運用調和解程序，促使被告向被害人賠償，作為量刑及上訴考量，積極填補被害人損害。

法務部表示，除了積極研擬打詐專法相關草案外，同時對於打擊詐欺犯罪重要執法利器，科技偵查及保障法、洗錢防制法、通訊保障及監察法等一併研擬相關修正草案，藉由此打詐4支箭齊發，溯源追查所有詐欺共犯、加重刑責嚴懲詐欺犯罪、落實詐欺犯罪被害人保護，使詐欺犯罪無所遁形。（編輯：方沛清）1130414