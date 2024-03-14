數位部開發詐騙分析等技術 每天揪千筆高風險廣告

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（中央社記者蘇思云台北14日電）數位部開發「詐騙樣態分析」與「防詐雷達」等數位工具，每天掃描上萬件網路廣告與電商商品；詐騙樣態分析技術每天可找出約1000筆高風險廣告，自動通報檢警或數位平台核對處理，或讓詐騙網址無法連上，從源頭防詐。

數位部所轄大型電商平台從去年10月起，已連續5個月未被列為內政部警政署165全民防騙網公告的高風險賣場。

數位部今天發布新聞稿，為提供業者更健全的數位信任產業環境、讓民眾安心享受便利的數位生活，並因應詐騙手法，透過發掘詐騙情資、公私聯防到跨機關通報合作3大階段，降低民眾接觸詐騙的機會。

在網路平台上的廣告方面，數位部表示，數位產業署運用「詐騙樣態分析」技術，每天自動掃描逾萬筆的網路廣告，並進行樣態分類、風險評級與詐騙行為分析，從中辨識出約1000筆高風險詐騙廣告後，自動化通報給合作機關，包括國家通訊傳播委員會（NCC）、警政署165全民防騙網、財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）等，以進行堵詐措施。

例如，會通報數位平台核對處理，或TWNIC啟動DNS RPZ停止解析網域，讓詐諞網址無法連上，有效提升合作機關與平台業者處理詐騙廣告的效率與量能。

在電商商品方面，數產署開發防詐雷達，運用AI技術，可依據近期熱門商品（像是職棒球賽門票等）與詐騙常用手法（像是商品評價短期飆升）等來設定關鍵字，再透過防詐預警模型進行大幅掃瞄比對，快速鎖定可疑詐騙商品並整理成預警清單。

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目前每天掃描3000筆以上新進商品，平均掃出約140件高風險商品，自去年7月到今年2月為止，已累計掃瞄近90萬件商品，偵測出2.7萬件的高風險商品，提供給電商複查並預防性下架，減少民眾接觸詐騙機會。

數位部說明，防詐雷達的原理，主要是藉由過往的詐騙案件態樣，來建立與訓練評估的AI模型，像是目前歸納出大部分詐騙案件的商品都具有高單價及易流通等特性，尤其高價產品，如精品包、手機空機、筆電等，未來持續在模型訓練資料庫中加入新型詐騙態樣，提升模型精準度。（編輯：蘇龍麒）1130314