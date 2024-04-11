林右昌：打詐腳步不曾停歇 專法近期送立院審議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北11日電）內政部長林右昌今天說，行政院決議制定「詐欺犯罪危害防制條例」，跨部會研商各項具體防詐及打詐措施，針對詐欺集團犯嫌的處罰與不法利得沒收，有特別規定。草案近期將提請立法院審議。

林右昌晚間透過新聞稿表示，因應詐欺犯罪朝系統化、專業化、組織化不斷變化，形成新型態詐欺犯罪產業鏈；為拆解詐騙核心樞紐，經檢視國內法規及外國立法例、再網羅各界意見後，行政院決議制定「詐欺犯罪危害防制條例」。

林右昌指出，政院近期密集召集內政部、法務部、數位部、通傳會及金管會等部會開會，研商各項具體防詐及打詐措施，草案研擬工作已近尾聲，預計在近期提請立法院審議。

林右昌說，詐欺犯罪危害防制條例草案以「強化防詐作為、打擊詐欺集團與保護犯罪被害人」3個重點進行立法，由內政部擔任中央主管機關領銜提案，並分別從電信、網路及金融等面向進行源頭管理。

林右昌表示，草案責成數位部、通傳會及金管會等相關部會與地方政府，依權責擔任相應主管機關，再由法務部研議加重刑責科處部分，以符合民眾對司法的期待；並從關鍵產業防詐作為著手，課予業者義務，藉由跨部會、跨層級、跨領域，以及聚集公私部門能量，共同齊力防詐。

林右昌說，在刑事司法方面，「詐欺犯罪危害防制條例」草案也針對詐欺集團犯嫌的處罰，以及不法利得的沒收，有特別規定；同時朝建構友善詐欺犯罪被害人機制，提供相關協助與填補損失。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林右昌指出，政府為打擊詐欺犯罪，從民國111年6月起實施「新世代打擊詐欺策略行動綱領」1.0及1.5版，但相關政策執行與執法缺乏法令依據，透過制定「詐欺犯罪危害防制條例」，可彌補現行法令不足，並突破打擊詐欺犯罪的當前困境與輔助相關政策執行。

林右昌強調，政府打擊詐騙腳步不曾停歇，副總統賴清德日前受訪，也再次重申打詐工作「不成功絕不停止」，希望後續法案提請立法院審議時能順利推動，以完善打詐法律及保障人民權益。（編輯：林興盟）1130411