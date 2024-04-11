朱立倫：賴清德新內閣離主流民意、專業非常遙遠

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（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）總統當選人賴清德陸續宣布內閣，國民黨主席朱立倫今天表示，新內閣是由最聽話幕僚群組成，也是民進黨派系整合及分配，但與台灣主流民意、專業考量非常遙遠。

朱立倫今天下午到雲林縣，為黨所徵召的麥寮鄉長候選人許志豪和無黨虎尾鎮長候選人林嘉弘掃街拜票，並接受媒體聯訪。

前總統馬英九昨天下午在北京人民大會堂與中共總書記習近平會面。朱立倫指出，馬習二會是兩岸交流重要一步，同時也對520後賴政府開啟一扇和平的門，對於賴清德來講是一個選擇時刻，到底要交惡還是交流、是要對抗還是對話、兩岸要雙輸還是雙贏，在一念之間。

朱立倫認為，馬習二會的交流成果也就是希望從中華民族的情感出發，兩岸唯有和平，才能為人民創造最好環境，兩岸承受不了戰爭造成的傷害，這是選擇的問題，希望民進黨在一念之間所有的抉擇是為台灣人來做。

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關於賴清德陸續宣布內閣名單，朱立倫說，大家可以感受到新內閣是一個最聽話、由幕僚群所組成的內閣，另外也是民進黨派系整合及分配，但與台灣主流民意、專業考量非常遙遠。

民眾黨立委黃國昌指控前雲林縣長蘇治芬替麥寮光電業者圍事，蘇治芬今天到台北地檢署控告黃國昌涉嫌妨害名譽，表示不容許莫須有的選舉抹黑；朱立倫對此回應，他最關心的是司法單位在哪？雲林的檢調是否有發揮功能？（編輯：陳仁華）1130411