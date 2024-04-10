賴清德新內閣成形 朱立倫：秉持黨意與民意距離遙遠

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（中央社記者劉冠廷台北10日電）總統當選人賴清德今天上午召開記者會發布內閣名單，國民黨主席朱立倫表示，這份名單讓人感受到的是最聽話內閣，是秉持賴清德個人意志與民進黨黨意的內閣，與台灣民意、專業距離非常遙遠。

賴清德今天宣布新政府首任行政院長由前民進黨主席卓榮泰擔任，卓榮泰隨後宣布首波內閣成員，包括副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、行政院發言人陳世凱。

針對新閣首波人事，朱立倫下午在國民黨中常會上表示，民眾看到的是過去的幕僚長卓榮泰擔任閣揆，相關名單讓人感受這是最聽話的內閣，秉持賴清德個人意志與民進黨黨意，與台灣民意、專業距離非常遙遠。

朱立倫進一步指出，民進黨不是號稱希望專業、民意、民主大聯盟，結果現在看到的是民進黨的自我派系聯盟，這是完全以黨意，不管其他社會多數民意的內閣組成，將來在國會一定會面對民意很大挑戰。

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朱立倫也說，再次提醒賴清德，如果只是把行政院降格為賴清德的幕僚單位，行政院長只是賴清德的幕僚長，將來國會在野監督力量，就是針對賴清德本人。

談到兒少家暴、性侵害等議題，朱立倫強調，國民黨嚴正的立場，就是絕對不容許對兒少的傷害，不管是暴力或性侵害，任何傷害都是社會無法容許，國民黨立法院黨團以及各國民黨立委分別提案修法，都希望能積極推動。（編輯：林淑媛、翟思嘉）1130410