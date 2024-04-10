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朱立倫：促兩岸務實交流 由連勝文率團參加海峽論壇

2024/4/10 15:22
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（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨主席朱立倫今天證實，「馬習二會」下午4時舉行，預祝順利成功。推動兩岸務實交流，讓兩岸能夠創造和平環境，共創雙贏，是國民黨一貫的路線，接下來的海峽論壇或兩岸青年論壇，會請副主席連勝文率團參加。

前總統馬英九率團訪問中國大陸，外傳「馬習二會」下午登場，朱立倫在國民黨中常會指出，「馬習二會」下午4時舉行，祝福馬英九到中國大陸訪問，期盼順利成功，相信這是推動兩岸和平交流非常重要一步。

朱立倫提到，希望「馬習二會」能夠秉持9年前，兩人在新加坡會談的基本論調，對未來兩岸交流能夠持續推動更好的基礎。

朱立倫強調，國民黨兩岸路線非常清楚，就是「親美、友日、和陸」，根據黨章、黨綱，推動兩岸務實交流，讓兩岸能夠創造和平環境，共創雙贏。

朱立倫說明，接下來不管海峽論壇或兩岸青年論壇，會請副主席連勝文率團參加，希望共同繼續秉持此原則，推動兩岸穩健、務實、共創雙贏的交流。

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此外，朱立倫談及，這段期間，民進黨持續反中、抗中，甚至惡意放話，抹紅國民黨，目的就是破壞兩岸交流，再次正告民進黨總統當選人賴清德，5月20日之後，到底是兩岸要交惡，還是交流，對抗還是對話，雙輸還是雙贏，都在民進黨一念之間。

朱立倫認為，不管是反對台獨或是不支持台獨，已是國際社會共識，若民進黨用各種方式創造台獨環境，只會讓台灣民眾受害。（編輯：謝佳珍、張若瑤）1130410

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