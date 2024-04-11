雲林虎尾鎮長、麥寮鄉長補選 朱立倫、柯文哲助選

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（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）雲林虎尾鎮長、麥寮鄉長13日補選，國民黨主席朱立倫今天到雲林助選，他對候選人相當有信心；民眾黨主席柯文哲陪同黨提名麥寮鄉長候選人林宜豊掃街，籲選民返鄉投票。

虎尾鎮前鎮長丁學忠當選第11屆立委，鎮長懸缺由機要秘書吳秀儀代理；麥寮鄉前鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞而遭免職，鄉長懸缺由雲林縣肉品市場前副總經理邱良閱暫代。雲林縣選委會公告，虎尾等2鄉鎮長將於4月13日補選。

柯文哲從5日到12日下鄉雲林Long Stay，今天陪同林宜豊車隊掃街，晚間則到麥寮夜市與民眾互動。媒體詢問麥寮選情，柯文哲笑說：「票開出來才知道，現在沒有出來，誰知道！」

林宜豊表示，選情持續加溫中，最後要看返鄉投票率決定結果，他呼籲旅外麥寮鄉民13日踴躍返鄉投票，若無法回來投，也拜託打電話向親朋好友催票。

朱立倫、雲林縣長張麗善、國民黨立委許宇甄等人今天下午到麥寮拱範宮祈福，並陪同黨徵召麥寮鄉長候選人許志豪在麥寮市區徒步掃街，隨後趕往虎尾鎮，陪同無黨虎尾鎮長候選人林嘉弘車隊掃街。

朱立倫指出，林嘉弘、許志豪都是實在、清白、腳踏實地為地方打拚的人，懇請鄉親支持，相信他們努力拚到最後一分鐘能打敗賄選、打敗買票，贏得勝選為雲林、為地方打拚。

許志豪投入選戰至今，每天走路超過20公里，將麥寮鄉各村走透透；他認為，麥寮要改進、麥寮要進步，拜託鄉親支持讓他能為麥寮鄉親服務，為麥寮的進步盡心力。（編輯：陳仁華）1130411