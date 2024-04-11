賴清德新內閣成形 柯文哲：觀察期3個月

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（中央社記者姜宜菁雲林縣11電）總統當選人賴清德陸續宣布內閣名單，民眾黨主席柯文哲今天在雲林縣受訪表示，台灣當前有許多問題需要解決，給予新團隊3個月觀察期，民眾黨該監督就監督。

柯文哲今天早上到雲林縣西螺鎮新社果菜合作社參訪，並接受媒體聯訪。關於賴清德陸續宣布內閣名單，柯文哲說，從2月1日起新國會形成至今，可是新的行政部門要到5月20日才成立，浪費4個月。

柯文哲指出，台灣目前要面對的問題包括缺水、缺電、缺工等，到高房價、低薪，需給新內閣3個月時間觀察，該監督就監督，再予以評論。

民進黨發言人吳崢、卓冠廷及台北市議員許淑華今天在民進黨中央召開「京華城都更案，柯文哲圖利財團400億？蔣萬安不管？」記者會，指控柯文哲擔任台北市長任內疑似護航威京集團，給京華城史上最高840%容積率，送上百億元大禮包。

柯文哲表示，所有的會議記錄都上網公開，期望記者會有結果，不然就是虛晃一招。

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擔任台中市政府市政顧問的蔡壁如將於12日晚間到雲林縣麥寮鄉參加選前之夜造勢，遭質疑踩紅線。柯文哲認為，合法就好。

柯文哲昨天發文談參訪六輕的情形，臉書（Facebook）原本寫「入口處警衛的檢查非常嚴格，抓出違禁品，比米格魯犬還要厲害」，後來編輯修改為「入口處警衛的檢查非常嚴格，抓出違禁品，比營區哨口檢查還要厲害」，被網紅「四叉貓」劉宇酸「整天叫別人狗」。柯文哲今天被問及此事表示，「根本不用回應他的話」。（編輯：黃世雅）1130411