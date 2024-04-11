新舊內閣將交接 行政院建立聯繫窗口

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（中央社記者賴于榛台北11日電）總統當選人賴清德昨天宣布首波內閣人事，新舊內閣將於520交接。行政院今天表示，行政院長陳建仁已經與內定行政院長卓榮泰通過電話，並由發言人林子倫建立聯繫窗口協助交接。

總統當選人賴清德昨天宣布520上任後，將由前民進黨主席卓榮泰組成行動創新AI（Active and Innovative cabinet）內閣。卓榮泰隨即宣布未來行政院副院長為前文化部長鄭麗君、行政院秘書長為現任國發會主委龔明鑫，行政院發言人則由民進黨中常委陳世凱接任。

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對於內閣交接是否成立交接小組，行政院發言人林子倫今天主持行政院會後記者會時回應媒體提問表示，陳建仁、卓榮泰昨天已經通過電話，他也聯繫陳世凱，就行政院經驗交換意見，並且建立聯繫窗口，相信後續交接工作會順利進行，若有相關安排會對外說明。

林子倫說，自從總統蔡英文上任以來，包含前行政院長林全、賴清德、蘇貞昌至現任院長陳建仁，包括前瞻建設、國機國造、國艦國造等福國利民、保家衛國政策都順利接續進行、無縫接軌，且台灣度過百年大疫後，民眾已回歸正常生活，相信未來在賴清德首任行動創新AI內閣領導下，會延續相關好的政策，讓國家邁步向前。（編輯：蘇志宗）1130411