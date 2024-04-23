花蓮地震後餘震不斷 陳建仁：啟動危險建物評估和拆除專案

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）台灣昨晚到今天上午餘震不斷，行政院長陳建仁到中央災害應變中心視察並表示，餘震目前僅造成建物損失，幸無人員傷亡，要求消防署和國土署啟動危險建物評估和落實拆除專案。

由於花蓮縣今天凌晨餘震不斷，造成部分建物傾斜倒塌，陳建仁上午在內政部長林右昌陪同下，到中央災害應變中心聽取0423地震及豪雨應變會議報告。

氣象署首先指出，統計自昨天下午5時8分起至今天上午10時29分止，全國有感餘震共計222次；且3日花蓮強震之後的最大餘震及多數餘震發生在主震北邊，能量釋放主要在北邊，但昨天和今天的能量釋放則往主震附近調整；未來一週受鋒面影響，易有短延時強降雨，因餘震和降雨影響，提醒山區要慎防崩坍、落石和地滑。

消防署表示，餘震災情部分，花蓮已停業富凱大飯店、紅單建物統帥大樓和1處紅單倉庫都有傾斜、坍塌情形，即時出動人車救援，均未釀傷亡。

建物損毀部分，國土管理署說，統計自花蓮強震發生後至昨晚9時止，全國紅單建物共計73件，又以花蓮57件和桃園8件較多；黃單則為145件，其中花蓮有57件、桃園53件、台北17件。

經濟部提到，受地震影響，花蓮縣壽豐鄉今天凌晨停電約1117戶，已於上午6時40分全數復電，同區域還有226戶停水，預計今晚11時完成復水。

交通部也表示，昨天下午和仁=崇德（K48+540）間發生土石流淹沒台鐵軌道致雙線不通，經花蓮工務段持續搶修，今天凌晨3時完成搶修，已恢復雙線通車。

國家公園署表示，花蓮強震後，太魯閣國家公園園區災情嚴重，經16日至災區實地查勘和全盤評估，經費需求調整為新台幣30億餘元，將依搶修、復原、安全提升等3階段進行工程規劃；另考量餘震不斷，太魯閣國家公園將封閉至5月7日上午8時，封閉期間已核准入園許可證作廢，籲請山友配合。

農業部表示，花蓮強震後，新生崩塌與大量不安定土砂，若遇颱風豪雨將引致大規模土砂災害；現有土石流及大規模崩塌防災機制，尚無法全面涵蓋震後新生崩塌問題；災後劃設震後土砂敏感區，強化防災整備工作將可降低災害衝擊；另外，震後土砂敏感區範圍廣大，調查所需人力與時間不足問題恐為重大考驗。

陳建仁最後表示，自昨天起餘震不斷，考量民眾安全，花蓮縣政府今天停班停課，幸好目前僅建物損失而無人員傷亡；由於花蓮強震影響許多建物結構，請消防署和國土署成立專案小組，協助地方政府啟動危險建物評估機制和落實拆除措施，以免造成周邊二次傷害。

另外，受近日降雨持續，地震後土石流風險高，請交通部做好相關預警措施、農業部注意雨量監控，落實預防性疏散和撤離措施；最後也呼籲民眾減少到山區活動，注意自身安全。（編輯：張銘坤）1130423