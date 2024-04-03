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花蓮地震釀災 太魯閣晶英酒店停業5天

2024/4/3 13:29
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（中央社記者余曉涵台北3日電）花蓮近海今天上午發生芮氏規模7.2地震，全台有感。花蓮太魯閣晶英酒店宣布，受到地震影響，飯店於4月3日至4月7日這段期間將暫停營業；花蓮潔西艾美酒店則提供3日內免費退房。

根據中央氣象署資訊，花蓮今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，最大震度6強，劇烈搖晃全台有感。

花蓮為地震重災區，位於花蓮太魯閣的太魯閣晶英酒店發布聲明表示，目前太魯閣國家公園道路狀況尚待工務段查檢中，為了維護旅客與員工的安全，並顧及旅遊品質；飯店於4月3日到4月7日這段期間將暫停營業，除待道路穩定，也一併查檢所有設施。

花蓮翰品酒店表示，為確保各旅客及員工安全，決定暫停營業，進行必要的安全檢查及評估工作，這項緊急決定，對於旅程可能造成不便，但這是為了安全而採取的必要的措施，將全力協助後續旅客的安排，並會持續關注地震情況，隨時提供最新資訊。

花蓮潔西艾美渡假酒店則表示，目前還沒有收到主動退房的消息，飯店內部的硬體設備都很完善，還沒有看到損傷，只有外觀的磁磚有些脫落。但考量顧客的安全跟疑慮，所以目前提供3日內免費退房，同時會內外部檢查，也不排除會主動聯繫客人。（編輯：陳政偉）1130403

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