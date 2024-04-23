花蓮地震2起規模6以上 氣象署：屬4/3餘震 1年內可能有餘震

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（中央社記者張雄風台北23日電）花蓮整夜地震不停，壽豐鄉凌晨2起規模6以上地震且震源淺，全台有感，氣象署今天上午表示，都屬於花蓮0403地震的餘震，主因是應力調整造成，自0403統計至今餘震數已超過千起，其中規模5以上的有約半數是發生過去15個小時之間。

根據中央氣象署資訊，今天凌晨2時32分發生芮氏規模6.3地震，地震深度5.5公里，震央位於花蓮縣政府南南西方17.2公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣5弱。

氣象署指出，今天凌晨2時26分發生芮氏規模6地震，地震深度10公里，震央位於花蓮縣政府南方29.9公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣5弱。

氣象署地震測報中心主任吳健富今天在地震記者會中表示，這兩起都屬於花蓮0403規模7.2地震的餘震，從統計觀察，過去的19、20天餘震大概都是在花蓮偏北的位置，昨天起都是在花蓮壽豐一帶。

吳健富指出，壽豐是位於0403主震西邊，加上接連的地震震源深度淺，因此民眾感受強烈；雖然餘震強度會隨時間縮小、數量減少，但過程中還是會有應力調整、轉移，因此發生地震突然增加情況；加上主震是規模7.2的地震，能量不會短期就釋放完。

吳健富表示，以921地震的經驗來看，未來可能半年至1年都還會有餘震發生，再次提醒雖然餘震會逐漸減少，但不排除還是會有較大規模的地震發生。

氣象署統計，花蓮0403地震至今天上午8時，累計餘震數為1110次，其中規模6至7的地震有4次、規模5至6有56次、規模4至5有344次、規模3至4有706次。

吳健富進一步說明，若是統計昨天下午5時8分至今天上午8時，規模6至7地震有2次、規模5至6有21次，相當於較大規模的地震是在昨天下午至今天上午發生；若以規模7.2主震來看，過去的經驗是不會再發生超過規模7.0的餘震。

吳健富說，昨天下午5時8分起至今天上午8時，總計已經接連發生約180起地震，加上近日降雨機會增加，山區土石鬆脫，加上近期下雨，盡量不要往山區活動；勿聽信網路搖言，把時間用來進行防震準備。（編輯：陳清芳）1130423