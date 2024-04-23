花蓮地震富凱大飯店傾斜有倒塌風險 縣府估2週拆完

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（中央社記者張祈、李卉婷花蓮縣23日電）花蓮市富凱大飯店因凌晨強震傾倒，有倒塌風險，工程人員進行填土及支撐作業，初步評估拆除時間約2週，將調度大型重機具，評估讓2棟大樓同時拆除，減少倒塌風險。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆接受中央社記者採訪指出，富凱大飯店目前傾斜，因餘震不斷，將架設觀測儀器監測傾倒狀況，今天上午會進行下方填土、鋼支撐作業等。

因富凱大飯店位於市中心，且與鄰近房舍很靠近。鄧子榆說，要拆除周邊號誌、燈桿等公共設施清理，進行斷電後才可進行拆除，拆除作業預計維持2週，會做好鄰近店家保護措施，初步已要求周邊店家撤離生財工具。

因0403強震被列為紅單戶的統帥大樓，經住戶開會同意，將進行拆除重建，支撐用的鋼梁也不敵深夜強震，建物傾倒，原本今天還有開放住戶返回拿家當，因餘震也停止。

鄧子榆說，富凱大飯店與統帥大樓相距不遠，原則上希望兩邊同時進行，會調度機具支援。

考量凌晨6級以上強震，鄧子榆說，原本截止的建物評估，即日起會重新受理民眾通報。

位在倒塌大樓附近的劉姓業者說，這段時間很錯亂跟惶恐，0206花蓮強震跟這次0403強震相隔6年，以為能量已經釋放過了，這2天又這麼密集強震，相信昨天很多花蓮人都沒有睡覺，希望這是最後一波餘震。（編輯：張銘坤）1130423

花蓮市富凱大飯店因23日凌晨強震傾倒，有倒塌風險，上午會進行下方填土、鋼支撐等作業，重機具已陸續到場。中央社記者張祈攝 113年4月23日