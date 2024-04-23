花蓮連續強震倒3棟 紅單戶廢棄工廠2樓變1樓

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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮縣今天凌晨接連強震，造成3棟建物傾倒，除了富凱大飯店及統帥大樓傾斜倒塌，自強路一處紅單戶閒置工廠也因強震塌陷，2樓變1樓，波及附近2處民宅，所幸沒有人員受傷。

今天凌晨接連強震，導致這處位於吉安鄉自強路的2層樓民宅塌陷，花蓮縣府建設處長鄧子榆接受中央社記者採訪指出，這處倒塌2層樓民宅無人居住，是沒有使用的廢棄工廠。

鄧子榆指出，這處廢棄工廠在0403強震就被評估為紅單戶，今天承受不住強震塌陷，造成鄰近倉庫、牛排店鐵皮屋受到波及，目前暫時封閉。

鄧子榆表示，目前確定會將塌陷工廠列入拆除建物名單，先進行民宅斷水斷電，會再評估鄰近遭波及建物狀況是否要列入拆除清單。

今天凌晨暗夜強震，截至上午7時，花蓮縣府統計共造成3棟建物傾倒或塌陷，沒有人員傷亡，目前安置鄰近倒塌建物的4名長輩。另外，強震造成壽豐鄉水璉村約100戶停電。（編輯：謝雅竹）1130423