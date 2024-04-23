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花蓮地震累計4棟建物傾倒 新增鹽寮紅單戶民宅

2024/4/23 13:11（4/23 14:03 更新）
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花蓮縣23日凌晨接連強震，位於壽豐鄉鹽寮村一處民宅在0403強震被評估為紅單戶，不敵連續幾次地震倒塌，所幸住戶早已搬離，沒有造成人員傷亡。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年4月23日
花蓮縣23日凌晨接連強震，位於壽豐鄉鹽寮村一處民宅在0403強震被評估為紅單戶，不敵連續幾次地震倒塌，所幸住戶早已搬離，沒有造成人員傷亡。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年4月23日
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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮縣今天凌晨接連強震，位於壽豐鄉鹽寮村一處民宅在0403強震被評估為紅單戶，也在凌晨強震中倒塌，目前累計4棟建物倒塌或傾倒，目前花蓮縣府仍在持續統計受損建物。

花蓮縣從昨天下午5時起至今接連發生大小地震，深夜2時許先是明禮路統帥大樓、中山路富凱大飯店傾倒，吉安鄉自強路一處閒置工廠也發生2樓變1樓塌陷災情，波及鄰近2建物。

今天上午花蓮縣府接獲通報，壽豐鄉鹽寮村一處2層樓民宅，也倒塌成1樓。壽豐鄉公所指出，因3日強震後評估為紅單建物，住戶已經搬離，這次倒塌沒有造成傷亡。

目前通報4棟傾倒建物，除了富凱大飯店之外，其餘3間都是0403強震後，經結構技師評估為主結構受損的紅單危樓建物；富凱大飯店則是在3日強震後圍起進行整修工程，沒有進行建物結構評估。

花蓮縣府指出，原本截止的建物評估，即日起會重新受理民眾通報，0403紅黃單戶也受理複評，傾倒建物會依是否危及公共安全或波及鄰近住戶等，評估是否由縣府協助拆除。（編輯：謝雅竹）1130423

花蓮縣壽豐鄉鹽寮民宅在0403強震評估為紅單戶，23日不敵強震連連倒塌，所幸住戶已搬離，沒有造成人員傷亡，23日強震已累積4棟建物傾倒。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年4月23日
花蓮縣壽豐鄉鹽寮民宅在0403強震評估為紅單戶，23日不敵強震連連倒塌，所幸住戶已搬離，沒有造成人員傷亡，23日強震已累積4棟建物傾倒。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年4月23日
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