台灣香草歷15載成世界級贏馬達加斯加 獲評鑑3星

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）催生台灣香草成下一個出口明星，桃園區農改場研發、推廣15年下，香莢蘭已可年產60公噸鮮莢，且有2個產區獲國際評鑑3星，香甜風味勝過馬達加斯加產地，圓山飯店已吃得到，也銷日本。

農業部桃園區農業改良場今天召開「台灣香草崛起，種出世界級的香甜」記者會，宣布15年來深耕香莢蘭栽培、加工技術研發與推廣，今年約計有50到60公噸，可產出10到12公噸香草莢，產值約新台幣2到4億元。

投注研發與推廣達15年的桃園區農業改良場副研究員葉志新指出，鮮莢年產量，若以推廣了30公頃設施栽培面積來說，2年後約可產出80到100公噸鮮莢，且有2個產區國際摘殊榮。

他說，分別是桃園市新屋區三合院香草園（2023年、2024年連續2年）、屏東縣林邊鄉牙醫師陳錦超的林仔邊自然文史保育協會（2024年）榮獲比利時國際風味評鑑所（Iternational Taste Institute，原名iTQi）3星殊榮。

他也說，香草莢每公斤150到300美元，約新台幣4500到1萬500元；國內零售價每根新台幣100到200元或每公斤2萬到4萬元。

葉志新說，經後端調製加工及風味萃取做成產品的台灣香草莢的特色就是非常香甜，其中成分香草醛（Vanillin）比國際知名產地馬達加斯加高50%，而且現在與圓山飯店合作，製作成國宴級甜點上市，民眾可享用得到，想知道是什麼風味，還可使用桃園區農改場跟輔仁大學合作開發的「台灣香草莢風味輪」品評。

圓山飯店點心主廚謝明松說，台灣香草莢風味輪是一種主觀感官感受，以他來說，感受到的是「甜香」下的蜜香、糖香、奶香，以及「果香」下的水果香，還有「花香」下的鮮花香、乾燥花香等。

陳錦超說，得了獎後，知名度加分，有利拓銷，昨天麵包師傅吳寶春也打電話給他了，之前第1年收成製作的香草莢，原本被他評說台灣2根約等於馬達加斯加1根，現在品質上來，國內烘焙業者用後也都說差異很大。

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也是牙醫師的其妻吳麗珠並說，這4分地都是前農委會主委曹啟鴻的地，希望做出光電、農業共生的模組，之前光電業者做有機蔬菜，溫度太高失敗，他們接手6年前種香莢蘭才成功，而且產量已達到光電、農產共生的產量標準以上，目前缺乏人力，人力充足會擴大生產。

三合院香草園場長曾鈺誠並說，其產品8成於2021到2024年出口日本；總栽植面積約6分地，鋼骨溫室上方也是跟光電業者合作，每坪建置成本1.4萬到1.5萬元，售出的電價跟光電業者對分，15到20年可攤提完成，目前出售產品的總額都可視為營收。（編輯：陳政偉）1130417