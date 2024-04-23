富凱大飯店拆除環境受限 原則採全天作業進行

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（中央社記者張祈、李卉婷花蓮縣23日電）花蓮富凱大飯店因地震傾倒須拆除，今天下午進行填土，由於位處市中心，路幅不寬、鄰房多，拆除環境受限，縣府評估對周邊產生的影響，原則採24小時作業方式。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆今天接受媒體聯訪表示，富凱大飯店拆除作業會先放置鑲板，防止拆除過程混凝土塊打到周邊或對面鄰房，今天填土，晚點再視填土狀況是否順利，接著就會開始架鋼筋支撐。

鄧子榆說，天王星大樓拆除時周邊腹地比較大，而飯店位在市中心，路幅不寬，周邊鄰房很多，環境比較受限，車輛進出、調度比較緊迫，原則採24小時拆除方式，仍要考慮對周邊民眾生活的影響，先視今天拆除狀況再進一步考量。

鄧子榆表示，上午餘震觀測到有3公分多的偏移，目前沒有太大變化；受到影響的「鋼管紅茶」建物雖有貼紅單，但建物當初在評估是可以修復補強，因此不在拆除範圍。

受鋒面影響，各地降雨機率高，是否影響拆除進度。鄧子榆指出，土堆支撐如果做好，雨勢不是非常大，應該不太會影響拆除工作，考慮到工作人員安全，如果雨勢太大，還是會停工。

另外，北濱街有棟3樓民宅，疑因今天地震太密集，牆面倒塌，房屋內部清楚可見。民宅屋主告訴中央社記者，他的房子就位於0403地震傾倒的北濱街大樓旁，當時沒有貼紅黃單，月初發生地震後就已經撤離，今天返家一看牆面水泥都裂掉了，會再申請房屋結構評估。（編輯：謝雅竹）1130423