拆花蓮富凱飯店 天候不佳稍影響進度拚2週內拆畢

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（中央社記者李先鳳、張祈花蓮縣24日電）因地震而傾斜倒塌的花蓮市富凱大飯店，影響公安縣府緊急拆除，雖然天候不佳稍影響進度，仍拚2週內拆畢，儘快恢復市區商業活動。

富凱大飯店的拆除進度，花蓮縣政府建設處水利科長張世佳今天接受媒體聯訪表示，目前仍進行倒塌的建築物周邊土方墊土，經討論後由原來的6公尺增高到8公尺，讓穩定度夠，方便機具作業。因今天雨勢影響，卡車載運土石因河床泥濘而進度較緩慢，仍希望今天晚間開始試拆。

張世佳說，富凱大飯店因空間腹地小，拆除難度更高，好在傾斜角度不大，採填土高度來加強基礎的穩固；受限空間，僅能由一台機具進行拆除，目前先以土方加強穩定度，晚間利用監測儀器測其變位，若穩定度夠，就不會再加H型鋼支撐。

拆除機具仍是之前拆除天王星大樓的大鋼牙，這輛大鋼牙從宜蘭繞行西部從南迴到花蓮支援拆除工作，臂展最長可達42公尺，因富凱大飯店樓高10層，因此必須使用最長的42公尺來施工。

花蓮市自昨天深夜開始下雨，張世佳指出，拆除時下雨也會影響施工人員視線，進度多少會受影響，會配合天候調整工序，只要雨勢不擴大到豪大雨規模，拆除工作都不會停止，仍然力拚2週內要拆除完畢。

富凱大飯店位於花蓮市中山路鬧區，屋齡44年，地上10層、地下1層，1980年落成後就做為旅店使用。為保護周邊鄰房，張世佳說，在傾斜大樓前方放置消波塊，從48塊增為59塊，高約3.5公尺，就是防止拆除時掉落的混凝土碎屑波及其他房舍。

至於同樣待拆的統帥大樓，因須先完成電路改線，待富凱填土結束轉做統帥，填土也須2天工作天，前置作業完成後，再由大型機具進場拆除。（編輯：黃世雅）1130424

因地震而傾斜倒塌的花蓮市富凱大飯店影響公共安全，縣府緊急拆除，為保護周邊鄰房，傾斜大樓前方放置消波塊，高約3.5公尺，防止拆除時掉落的混凝土碎屑波及其他房舍。中央社記者張祈攝 113年4月24日