邱國正：文人國防部長能帶領國軍視野更開闊

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（中央社記者游凱翔台北17日電）傳國安會秘書長顧立雄將任國防部長，立委關切文人部長優勢。國防部長邱國正認為各有利弊，文人部長可帶領國軍到另一領域，讓視野更開闊，也能持平看待軍政、軍令及軍備，不足處可請教副部長、總長。

邱國正今天至立法院外交及國防委員會機密報告「潛艦國造建案沿革及目前進度」，並備質詢。

外傳國安會秘書長顧立雄將接任國防部長，國民黨立委賴士葆質詢文人擔任國防部長的優勢。

邱國正坦誠指出，各有利弊，文人部長可以帶領國軍到另一個領域，讓視野更開闊；軍人出身的部長比較容易進入狀況，但也容易侷限於國防。

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邱國正說，國防區分為軍政、軍令與軍備，像他自己一路從事戰備，「的確我有時候會偏頗，把重點放在教育訓練、戰備操演」，這就是他自己的不足之處；文人部長較能持平看待，若有不足之處，仍能請教參謀總長及副部長。

賴士葆再詢問，是否已確認顧立雄接任國防部長，以及外傳顧立雄較能聽取美方意見，而邱國正主觀太強。邱國正表示，目前沒有看到人令，同時，自己的國家自己救，任何專家、學者的意見國防部都會參考，但不代表都聽從接受。（編輯：郭無患）1130417