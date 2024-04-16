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高雄麻疹境外移入確診者隱匿活動史 遭罰20萬元
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賴副總統訪視中部地區部隊 了解模擬防空攔截演練

2024/4/16 19:09（4/16 19:21 更新）
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副總統賴清德（左4）16日訪視「空軍防空暨飛彈指揮部所屬部隊」及「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」，聽取相關任務簡報，同時感謝國軍堅守崗位捍衛領空。（總統府提供）中央社記者賴于榛傳真 113年4月16日
副總統賴清德（左4）16日訪視「空軍防空暨飛彈指揮部所屬部隊」及「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」，聽取相關任務簡報，同時感謝國軍堅守崗位捍衛領空。（總統府提供）中央社記者賴于榛傳真 113年4月16日
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（中央社記者賴于榛台北16日電）副總統賴清德今天赴台中訪視「空軍防空暨飛彈指揮部所屬部隊」及「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」，了解接戰程序與模擬防空攔截演練，以及現地掌握警戒任務整備情形，並感謝國軍堅守崗位捍衛領空。

總統府今天透過新聞稿指出，賴副總統今天在國防部長邱國正、國家安全會議秘書長顧立雄等人陪同下，先赴空軍防空暨飛彈指揮部所屬部隊，了解接戰程序及模擬防空攔截演練；隨後前往空軍第三戰術戰鬥機聯隊聽取任務簡報，並現地了解警戒任務整備情形，同時頒發加菜金慰勉國軍。

賴副總統表示，因應中國在區域間各種常態化的灰色地帶襲擾，空軍防空部隊必須24小時保持戰備狀態，不僅要緊盯雷達監測、掌握情資，更要能夠隨機應變，責任非常重大。

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副總統說，空軍第三聯隊擔負捍衛領空使命，派遣天駒部隊輪駐馬公，進行防空攔截及聯合作戰任務，在清泉崗基地的警戒室，24小時都有飛官輪值，做好立即升空的準備。

賴副總統指出，國軍都是守護國家安全的重要戰力，感謝大家的努力和付出，希望國軍持續精進能力，不僅讓民眾安心，更讓世界看見台灣守護國家的決心，政府與民眾也將持續給予國軍最大的支持，讓台灣的國防力量更加強韌，國家更加安全。（編輯：林興盟）1130416

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