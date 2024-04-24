花蓮富凱飯店被震垮 「魯夫號」長臂大鋼牙開拆

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮市富凱大飯店因地震傾斜倒塌，縣府緊急安排拆除，經過前置作業墊土等安全設施，今天晚間8時45分由拆過天王星大樓的「魯夫號」長臂大鋼牙開拆，24小時不間斷作業。

花蓮縣政府行政暨研考處新聞科長李冠霆說明，現場土石已墊高8公尺左右，周圍防護網也搭建完成，今晚開始拆除，先從最上層逐漸往下拆；由於周邊商家居民較多，會從上面慢慢夾，將混凝土塊夾碎，避免影響周邊，預計工程2週，24小時不停歇拆除工作。

被稱為「魯夫號」的重機械大鋼牙，業者說，並非動漫粉絲，而是有師傅認為長臂怪手很像「海賊王」的主角魯夫能伸縮自如，才在機具上貼圖案。機器手臂長約40公尺，加裝大割機（蝴蝶剪）後可達42公尺，是全台最長怪手。

3日花蓮發生強震導致天王星大樓傾斜，因蘇花公路無法通行大型機具，業者從西部繞行南迴到花蓮支援拆除作業，希望能協助花蓮早日恢復正常生活。

現場負責維護安全的營造公司周姓負責人表示，雖然是24小時不停歇拆除，但操作的駕駛是輪班作業，工作不超過8小時；重機械也要休息整理，有一定的工序。

至於也傾斜坍塌的統帥大樓，已開始墊土，縣府建設處表示，因統帥大樓附近有醫院，考量病人休養作息，因此晚間會停止拆除工程。（編輯：蕭博文）1130424

花蓮市富凱大飯店因地震傾斜倒塌，縣府緊急安排拆除，24日晚間8時45分由拆過天王星大樓的「魯夫號」長臂大鋼牙正式開拆，將採24小時不間斷作業。中央社記者李先鳳攝 113年4月24日