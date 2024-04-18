澎湖海上花火節5月登場 晚間試放10分鐘打響第一砲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣18日電）5月2日即將登場的2024澎湖國際海上花火節，首場試放場，今天晚間在馬公觀音亭登場，雖只有10分鐘，但璀璨花火已令在場逾5000民眾驚呼連連，打響了今年花火節第一砲。

日本航海王動畫著名角色，今天在花火試放場前，也以航海王「魯夫」模樣，現身在馬公市區中正國小前等3處快閃，一度引起騷動，民眾爭相拍照，25日當天還將在澎湖機場快閃一場，為花火行銷。

2024澎湖國際海上花火節暨航海王動畫25週年璀璨之夜，今晚由澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興偕相關主管等人共同啟動後，施放10分鐘專屬煙火場，讓現場民眾驚呼連連，先前還有獲得日本合唱首獎的澎湖文化局合唱團演出，為花火節打響了第一砲。

澎湖縣政府旅遊處表示，除了今晚首場花火試放澎湖主題場外，25日將施放航海王主題場次，5月2日正式開幕至7月30日閉幕，其中5及6月為每週一、四，7月為每週二施放；6月1日、15日和7月28日，則分別在七美、望安及吉貝3場離島場；此外，6月29日雄獅旅行社加碼贊助1場專場花火活動，總計28場活動，精彩航海王無人機秀也都將陸續登場。（編輯：陳仁華）1130418