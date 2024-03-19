馬祖看藍眼淚、澎湖賞花火 立榮及華信推促銷

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）馬祖藍眼淚被CNN列為此生必看美景，3至6月是最佳觀賞季節；近幾年受歡迎的澎湖花火節5月開跑，7月結束。立榮航空及華信航空皆推出機加酒促銷。

長榮航空今天發布新聞稿，立榮假期推出馬祖及澎湖春夏早鳥優惠，即日起至3月31日，訂購4月1日至8月31日間出發的機加酒組合，輸入折扣碼UNIB2024，立即享95折。

立榮假期澎湖花火節期間，3天2夜機加酒每人最低新台幣5261元起；馬祖藍眼淚季期間3天2夜機加酒每人4765元起。

長榮航空指出，馬祖還有世界唯二的方塊海、暗夜下的星空等奇景；北竿大坵島獨特的生態環境與島嶼條件，可登上大坵島觀賞梅花鹿。還能隨著季節更替參與當地生態之旅，例如5至9月有「海上遊船看東引‧地質賞石趣」，7至8月有「海上尋訪燕鷗保護區追尋神話鳥—黑嘴端鳳頭燕鷗」。

為便利南部旅客前往馬祖旅遊，立榮航空與台灣高鐵共同推出「玩轉馬祖卡蹓趣」，內含高鐵來回車票及立榮航空松山-南/北竿來回機票，及南/北竿民宿住宿，旅客可搭乘高鐵快速到達台北，再由松山機場搭乘立榮航空到馬祖。

今年澎湖花火節與知名動漫「航海王」合作，澎湖縣府邀請國際強大卡司打造璀璨夜空，多場煙火秀由不同的團隊打造，讓旅客有機會觀賞擁有百年歷史創作世博會閉幕煙火的義大利團隊、操刀法國國慶與摩洛哥皇室婚禮煙火的法國團隊、來自捷克的歐盟知名煙火表演團隊打造煙火音樂劇盛宴等，將為澎湖夜空增添多采多姿的絢爛。

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華信航空2月下旬也曾宣布，慶祝「台北-馬祖南竿」開航1週年，推出「周年慶限量促銷機票與套裝行程」，平均單程1428元起，「2天1夜機票加住宿自由行」3999元起，指定行程第2人可再折888元，旅客可任意選擇南竿、北竿、東西莒民宿，遊北海坑道藍眼淚、媽祖宗教園區、大坵島梅花鹿、東湧燈塔、鐵堡、津沙及芹壁聚落等景點。

華信航空也與雄獅旅遊合作機加酒，3月至4月底，在華信官網或APP買機票，贈雄獅訂房折扣金，滿3000元折300元，滿5000元折500元，最高可折抵500元。（編輯：管中維）1130319