23日餘震新增3件紅單 藍天麗池飯店須強制拆除

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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）0403強震花蓮累積9棟建物強制拆除，23日凌晨發生2起規模6以上強震，強制拆除件數增加3件，包含拆除中的富凱大飯店、花蓮藍天麗池飯店也入列，周邊道路將進行預防性封閉。

0403強震後，花蓮共有9棟建物，經評估有公共危險疑慮須拆除，統帥大樓也在排拆名單內，目前已完成7棟拆除，22、23日花蓮累積數百次餘震，包含2起規模6以上、數10起規模5以上餘震，造成花蓮4棟大樓傾倒。

花蓮建設處長鄧子榆今天接受媒體聯訪指出，23日起重新受理民眾申請建物評鑑，截至26日止新增5件紅單戶，其中3件須強制拆除，包含富凱大飯店、吉安自強路廢棄工廠及中正路的花蓮藍天麗池飯店。

鄧子榆補充，藍天麗池飯店在3日強震後，主結構沒有受損，沒有張貼紅黃單，當時建物有受損，緊急搭施工圍籬做補強跟修復，歷經23日連續大小餘震，建物狀況受損加劇，昨天派2名建築師及2名技師評估，確認為紅單。

藍天麗池飯店鄰近幼兒園及交通要道，3日強震後業者就暫停營業，進行修繕。鄧子榆說，考量會影響公共安全，或盡快排入拆除，今天下午會先進行周邊預防性封閉。

富凱大飯店今天拆除第3天，鄧子榆指出，採V字型拆除到6樓，頂樓降了2層樓，今天有機會再降低1到2層樓，拆除進度很順利，有機會超前進度。

因0423地震傾倒的統帥大樓，目前持續進行前置作業，鄧子榆說，預計持續填土到6公尺，另一組支援拆除的重機械預計明天抵達，組裝完成後最快明天開始拆除。（編輯：謝雅竹）1130426

富凱大飯店拆除第3天，拆除進度順利，有機會超前，預計26日可再降低1至2層樓。中央社記者張祈攝 113年4月26日

花蓮藍天麗池飯店因3日強震造成玻璃破裂、柱子受損，當時評估結構沒受損，業者緊急圍起修繕，22、23日又遇連續大小餘震，結構受損嚴重加劇，25日列為新增紅單戶建物。圖為4月3日藍天麗池飯店受損狀況。中央社記者張祈攝 113年4月26日

因0403地震列為拆除紅單戶的統帥大樓，23日因強震傾倒，26日工程人員仍持續進行拆除前置作業。中央社記者張祈攝 113年4月26日