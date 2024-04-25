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花蓮17歲建教生遭落石砸中 搶救22天傷重不治

2024/4/25 19:02（4/25 19:21 更新）
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在花蓮晶英酒店建教實習的黃姓高三生，到酒店上班途中碰上落石砸車。（花蓮縣消防局提供）
在花蓮晶英酒店建教實習的黃姓高三生，到酒店上班途中碰上落石砸車。（花蓮縣消防局提供）
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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）在花蓮晶英酒店建教實習的17歲黃姓高職生，3日搭交通車上班途中遭落石擊中，受困一夜救出送醫後昏迷，經過22天搶救，因傷勢嚴重今天宣告不治，0403強震死亡人數增至18死。

黃姓高職生「安安」就讀花蓮上騰工商餐飲管理科，因家境清寒選擇參加建教實習，有收入想減輕家庭經濟負擔，3日前往上班途中，交通車在台8線遭落石擊中，坐在後座的「安安」雙腳被落石壓住，受困一夜後救出。

「安安」送醫後病情急轉直下，4日陷入昏迷在加護病房搶救，這段時間靠著儀器維持生命，狀況並不樂觀。

上騰工商實習主任游恩郎說，今天下午2時許「安安」因病情嚴重、器官衰竭，院方宣布傷重不治，目前已經帶回老家處理後事。

游恩郎說，「安安」人緣很好，事發後學生都很關心，老師每天都到醫院關心，也對同班學生做心理輔導，上週五醫院發布病危通知，「大家心裡也有數了」。

「安安」與阿姨及外婆同住，家中經濟仰賴阿姨經營的雜貨店，經濟狀況較困難，游恩郎說，這段時間收到很多有善心人士或團體捐款，都會協助代交給家人。

0403強震重創花蓮，加上傷重不治的「安安」，死亡人數增加至18人，還有新加坡籍夫妻2人失聯，因砂卡礑步道邊坡不穩定，經花蓮縣府與家屬協議後，同意暫停搜救行動，待災區無危險疑慮且有發現明確事證，再啟動搜救行動。（編輯：蕭博文）1130425

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