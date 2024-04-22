立院審國會改革法案藍提散會動議 綠表決再敗

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（中央社記者王揚宇台北22日電）立法院司法及法制委會今天排審民進黨團所提立法院組織法等國會改革修法版本，藍綠持續過招，開會約一小時，國民黨立委提出散會動議，表決結果，國民黨立委挾人數優勢通過散會動議。

立法院司法及法制委員會15日併案審查藍、白陣營國會改革法案，關於立法院職權行使法部分條文修正草案等案，綠營不滿逐條討論時未能發言好好討論，因此提出40次散會動議及2次譴責當天會議主席、國民黨立委吳宗憲的譴責案，但均失敗。當天審查結果，全數條文保留，須交由黨團協商。

立法院司法及法制委員會18日由民進黨立委鍾佳濱擔任輪值召委時，排審民進黨立法院黨團與國民黨立委所提關於立法院職權行使法部分條文修正草案，藍綠過招，分別提散會動議、延長會議時間等，表決後通過國民黨立委所提散會動議。

司法及法制委員會本週輪值召委為鍾佳濱，他今天排審民進黨團等關於強化立法院資通安全維護的立法院組織法部分條文修正草案等案，但在民進黨立委吳思瑤進行提案說明後，會議轉為程序發言。

藍、綠就15日、18日委員會的開會情形攻防，例如藍營不滿鍾佳濱18日主持會議時，看到國民黨立委所提散會動議後，就喊休息協商離開會議室，直到3小時後才回到主席台處理，延宕議事、恣意濫權，藍營主張未來主席宣告休息時，應律定休息的起訖時間等。

鍾佳濱說，他當時都在立法院內，等待各立委願意進行實質討論，如果立委要修改立法院議事規則，可提案修改。

民進黨團總召柯建銘提到，上週委員會發生什麼事情大家心知肚明，不要做賊喊抓賊；民進黨不管在野還是執政，都用議事手段一條一條討論法案，展現民主程序。

國民黨立委約在上午10時許提出散會動議，鍾佳濱見狀喊休息協商，也說散會動議是一顆原子彈，如果通過的話，會將現場的議案「轟炸一片」。

柯建銘說，很顯然國民黨不想讓今天的會議繼續開下去，既然如此，民進黨就面對、不必休息，要讓歷史紀錄留下來。

約上午10時13分，司法及法制委員會繼續開會，表決國民黨立委傅崐萁等人所提散會動議。表決結果，國民黨在場6位立委投贊成票、民進黨5位立委投反對票，台灣民眾黨立委黃國昌棄權，贊成者多數，散會動議通過。（編輯：謝佳珍）1130422