立院審國會改革法案 藍綠出招委員會空轉

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（中央社記者王揚宇台北18日電）立法院司法及法制委員會今天併案審查民進黨團與國民黨立委所提國會改革法案。下午2時30分開會，在民進黨立委柯建銘大體討論發言結束後，國民黨立委提散會動議，會議主席、民進黨立委鍾佳濱喊休息協商，藍綠出招。截至下午4時，委員會仍空轉中。

立法院司法及法制委員會15日併案審查藍、白陣營所提國會改革法案，綠營不滿逐條討論時未能發言好好討論，因此提出40次散會動議，但均失敗。當天審查結果，全數條文保留，須交由黨團協商。

立法院司法及法制委員會今天的輪值召委為鍾佳濱，他排審查民進黨立法院黨團及國民黨立委翁曉玲、呂玉玲、鄭天財所提國會改革法案，關於立法院職權行使法修法部分。

上午結束詢答後，下午2時30分繼續開會，鍾佳濱宣布先進行大體討論後，再進行逐條審查。柯建銘大體討論發言結束後，國民黨立委羅智強於下午2時39分提出散會動議，也說「你們40次，我們1次就好，好不好」，鍾佳濱則宣布休息進行協商。

按照出席情況，如果上演表決戰，國民黨立委會比民進黨立委多1票。

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截至下午4時，會議狀況為「休息」，藍綠陣營過程中不斷過招，國民黨立委羅智強、翁曉玲、林思銘拿出協尋鍾佳濱的手板，希望他趕快回來開會。

民進黨立委吳思瑤除拿咖啡請在場國民黨立委喝，也說大家都期待開會、逐條討論，要實踐委員會中心主義，也絕對不能讓15日委員會的錯誤重蹈覆轍，如果有時間擺拍，何不開會討論，呼籲國民黨立委不要提散會動議、直球對決。（編輯：蘇志宗）1130418