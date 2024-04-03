藍召委盼聽多元聲音 國會改革法案審查延到4/15

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（中央社記者王揚宇台北3日電）立法院司法及法制委員會今天下午將就國會改革法案逐條審查。委員會召委、國民黨立委吳宗憲今天說，學者專家對國會改革有不同意見，他也不喜歡國會有高強度對抗，要多聽多元聲音，因此延到15日進行逐條審查。

朝野立委近期就國會改革議題，包括總統國情報告是否常態化及其進行方式、是否增訂藐視國會罪、國會聽證調查權等範疇，進行激烈攻防。

立法院司法及法制委員會本周由吳宗憲擔任輪值召委，並於今天上午邀請學者專家、政府機關代表舉行「啟動國會改革─立法院職權行使法相關法案」公聽會，下午擬就朝野立委所提立法院職權行使法部分條文修正草案等案，進行逐條審查。

公聽會進行到接近中午時，吳宗憲說，學者專家發表很多寶貴意見，而下周司法及法制委員會的輪值召委、民進黨立委鍾佳濱有安排2場國會改革公聽會，他的個性不喜歡國會中有高強度的對抗，而立法院是台灣最高民主殿堂，就應該多聽多元、不同的聲音。

吳宗憲指出，再加上因為地震的關係，許多立委回到選區協助救災，因此下午本來要逐條審查，他宣告延到4月15日進行。

吳宗憲最後說到，民進黨團一直希望再召開公聽會、認為開一次公聽會不足，既然下周有排2場公聽會，他認為這對民主制度、民主精神以及各政黨的溝通和諧都是很好的方向、很好的發展，所以他做這個決定。（編輯：翟思嘉）1130403