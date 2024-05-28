屏東青鳥行動 群眾持太陽花遊行喊「這不是民主」

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，屏東群眾晚間響應「青鳥行動」，逾1000名民眾手持太陽花，在屏東街頭遊行，高喊「沒有討論、不是民主。」

今天晚間6時許，屏東群眾響應民團發起的「青鳥行動」，手持標語、揮舞旗幟，表達反國會濫權訴求，會中還與人在立法院的民進黨立委鍾佳濱視訊，前屏東縣長曹啟鴻、屏東縣議員李世斌及洪明江等人均現身支持，現場超過1000名民眾。

一行人手持太陽花及百合花，從屏東市自由路一路遊行至屏東火車站，有人頭戴「國會已死」標語，沿路高喊「沒有討論、不是民主」、「反對擴權法案」、「藍白架空國會、捍衛民主自由。」

鍾佳濱透過視訊與屏東民眾互動，他表示，藍白合作會繼續推動各種法案，會越來越可怕，若不即時阻擋，這幾年來台灣辛苦建立的民主自由體制，恐怕就會萬劫不復。

就讀高師大的屏東子弟李姓學生接受媒體訪問指出，國眾兩黨在立法院 無視程序正義，法案內還有許多侵害人民自由的法條，實在看不下去，決定站出來發聲。

在屏東大學讀書的黃姓學生則說，惡法非常嚴重，侵害到民主自由，眾多法案都是模糊不清的概念，為什麼立法程序不能好好充足討論，這就是最黑箱的地方。（編輯：謝雅竹）1130528