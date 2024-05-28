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台中青鳥行動 群眾籲勿強行通過不利台灣法案

2024/5/28 18:51（5/28 20:01 更新）
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國會職權修法掀起立法院政黨攻防，有民團28日在台中發起2場「青鳥行動」抗議，其中台鐵台中站前，下午陸續吸引不少民眾到場響應。中央社記者蘇木春攝 113年5月28日
國會職權修法掀起立法院政黨攻防，有民團28日在台中發起2場「青鳥行動」抗議，其中台鐵台中站前，下午陸續吸引不少民眾到場響應。中央社記者蘇木春攝 113年5月28日
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（中央社記者郝雪卿、蘇木春台中28日電）國會職權修法掀起立法院政黨攻防，民團今天在台中發起2場「青鳥行動」抗議，吸引不少民眾到場響應，呼籲藍白兩黨不要利用手段與攻防策略，強行通過不利台灣的法案。

立法院會今天續審國會職權修法相關法案，繼17日、21日陸續有民眾在立法院周遭集結抗議後，民間團體今天同步發起「青鳥行動」號召民眾再到立法院外抗議，台中、台南與高雄等10多個縣市也有號召上街抗議行動。

其中台中場，下午1時至4時在台鐵台中車站前廣場，下午5時至晚間10時則移至市政府前廣場舉行。

今天中午後，陸續有民眾聚集在台中車站前廣場，手拿「守護民主自由」、「我愛台灣，全民加油」、「擴權惡法毀民主」等標語到場聲援，甚至有路過的旅客席地而坐以靜坐的方式響應行動。

1名學校教師站上肥皂箱演說時表示，如果不合宜的法案通過，除了會改變大家的生活方式，也有可能會有極大不便，台灣的民主也會因此慢慢消失，看到在場有許多民眾響應展現力量，呼籲藍白兩黨不要利用牽制的手段與攻防策略，強行通過不利台灣的法案。

1名上班族則說，今天的立法院雖然是人民選出的代議制，卻不尊重三權分立的精神，用立法的方式擴張權力，透過國會調查權與相關程序，讓台灣陷入混亂，面對民主卻讓人感到害怕。

全國反立院擴權串連行動傍晚也在台中市政府前廣場登場，抗議民眾拿著「反黑箱」、「退回法案」、「台灣青鳥不屈不撓」等標語，高喊「沒有討論，不是民主」等口號，站在台灣大道人行道上向過往人車宣傳訴求。

手持「台灣民主」黑白照的林小姐表示，今天立法院三讀通過法案，28日代表台灣民主已死，她為台灣民主作成遺照，以紀念這一天。

號召中部地區5所以上高中生到場的台中一中紀姓同學表示，立法過程要遵循討論程序，法案內容要符合明確性，他們認為在地立委要告訴選民，立了哪些法案及法案內容，法案內容的實質意義是什麼。

紀同學說，現在立法院發生肢體衝突，是大家很不樂見的，他們要呼籲立委，民主的價值是坐下來討論，而不是在立法院打架作秀，甚至拿很多道具在搏眼球、搏版面，這些都是要譴責的行為。

紀同學說，他們今天也帶來自製的空白留言板，請大家可以將意見寫下來，今天有數十名高中生一起站出來表達，希望大家聽見學生的聲音。（編輯：陳清芳）1130528

國會職權修法掀起立法院政黨攻防，28日台中市府前廣場有民眾手持「台灣民主」黑白照表示，今天立法院三讀通過法案，代表台灣民主已死，她為台灣民主作成遺照，以紀念這天。中央社記者郝雪卿攝 113年5月28日
國會職權修法掀起立法院政黨攻防，28日台中市府前廣場有民眾手持「台灣民主」黑白照表示，今天立法院三讀通過法案，代表台灣民主已死，她為台灣民主作成遺照，以紀念這天。中央社記者郝雪卿攝 113年5月28日
國會職權修法掀起立法院政黨攻防，28日台中市府前廣場有抗議民眾聚集，拿著標語站在台灣大道人行道上，向過往人車宣傳民主訴求。中央社記者郝雪卿攝 113年5月28日
國會職權修法掀起立法院政黨攻防，28日台中市府前廣場有抗議民眾聚集，拿著標語站在台灣大道人行道上，向過往人車宣傳民主訴求。中央社記者郝雪卿攝 113年5月28日
國會職權修法掀起立法院政黨攻防，有民團28日在台中發起「青鳥行動」抗議，台鐵台中站前吸引許多民眾到場響應，也有人站上肥皂箱宣講。中央社記者蘇木春攝 113年5月28日
國會職權修法掀起立法院政黨攻防，有民團28日在台中發起「青鳥行動」抗議，台鐵台中站前吸引許多民眾到場響應，也有人站上肥皂箱宣講。中央社記者蘇木春攝 113年5月28日
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