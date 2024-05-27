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反國會職權修法 28日青鳥行動逾10縣市串連再上街

2024/5/27 22:17（5/27 22:44 更新）
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立法院24日入夜後場內場外都熱鬧，議場內持續處理國會職權修法，院外大批抗議人潮集結、從青島東路與濟南路一路綿延至中山南路上，許多人手持標語字牌表達抗議。中央社記者鄭清元攝 113年5月24日
立法院24日入夜後場內場外都熱鬧，議場內持續處理國會職權修法，院外大批抗議人潮集結、從青島東路與濟南路一路綿延至中山南路上，許多人手持標語字牌表達抗議。中央社記者鄭清元攝 113年5月24日
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（中央社記者高華謙台北27日電）立法院會明天續審國會職權修法相關法案，各界關注能否三讀。民團同步發起「青鳥行動」號召民眾再到立法院外抗議，台中、台南與高雄等10多個縣市也有號召上街抗議行動。

國會職權修法掀起立法院政黨攻防，更激起民間團體在全台發起抗議行動。繼17日、21日陸續有民眾在立法院周遭集結抗議後，24日民團指包圍立法院人數達10萬人，且全國多縣市都有民眾上街表達反對修法訴求，並相約28日再上街頭。

除了台北市立法院周遭外，有網友在社群網站整理全國青鳥行動時間與地點。

北部方面，宜蘭站晚間6時至8時在羅東中山公園集結；新竹站下午4時至晚間9時在新竹火車站前廣場；竹北站下午4時至晚間9時30分在水圳森林公園。

中部部分，苗栗站下午5時至晚間9時在竹南火車站前廣場舉行；台中站下午1時至4時在台中火車站前廣場（建國路），下午5時至晚間10時則移至市政府前廣場。

此外，南投站晚間6時30分至8時30分在草屯鎮演藝中心前人行道；彰化站晚間6時起在縣議會、縣立圖書館與彰化藝術館外；雲林站晚間6時至8時在斗六基督長老教會進行。

南部方面，嘉義站晚間6時起在嘉義文化公園；台南站晚間6時至9時在東門巴克禮紀念教會大禮拜堂；高雄站晚間7時至10時在凹仔底公園；屏東站晚間7時至9時在楠仔樹腳天后宮（廈門街14號）；澎湖站晚間6時30分至9時在相對公園舉行。

東部部分，花蓮站晚間6時至8時在石來運轉噴泉進行。（編輯：張雅淨）1130527

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