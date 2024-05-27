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逾30名法律學者連署聲明 籲國會五法退回委員會

2024/5/27 15:03（5/27 16:12 更新）
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立法院會24日續審國會職權修正相關法案，民進黨立委在議場中間高舉看板、呼口號，表達立場。中央社記者張新偉攝 113年5月24日
立法院會24日續審國會職權修正相關法案，民進黨立委在議場中間高舉看板、呼口號，表達立場。中央社記者張新偉攝 113年5月24日
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（中央社記者許秩維台北27日電）國會職權相關修法預計28日續審，逾30名法律學者聯合聲明，呼籲立法院將國會五法退回至委員會討論，若立法院執意三讀，將呼籲行政院與總統行使覆議權，退回立法院重啟審議。

立法院會5月17日、21日二讀表決通過立法院職權行使法部分條文修正草案，包括總統國情報告應依序即時回答等，以及相關質詢答復規範，行使調查權及相關行政處罰規定，其餘條文預計28日續審。

國立大學、私立大學、中央研究院等逾30名法律學者發表聯合聲明，呼籲立法院應將國會五法退回至委員會充分討論。

連署聲明指出，目前立法院正在進行二讀程序的「國會五法」，因程序瑕疵與內容違憲備受爭議，不但導致國會內部激烈抗爭，社會大眾產生疑慮，上週五（24日）全國各地公民運動即展現反對倉促通過的強烈民意；作為法律學者，呼籲立法院暫停「國會五法」的二讀程序，全部退回委員會充分審議，廣諮相關領域專家學者與各界意見，以建立具有高度共識並合憲的制度。

連署聲明提到，國會五法的修訂，不僅涉及立法院與行政院的權責關係，更涉及公務員以外一般人民重大權利的限制，立法院強迫人民配合調查的手段與其相應的行政罰或刑罰，以及人民是否得拒絕出席、拒絕陳述、拒絕提供資料等問題，涉及人民的人身自由、表現自由、資訊隱私權、財產權等憲法權利，其目的、範圍、手段、程序保障與救濟均須詳加規定，目前法案顯然不足。

對於目前已二讀通過的修正條文，連署聲明認為，除了是否符合憲法有諸多疑義，也有不少自我矛盾之處，若繼續倉促在二讀程序中未經審議而全部表決，除了產生許多違憲疑義之外，未來在適用上勢必發生許多爭議與問題。

連署聲明也呼籲立法院不要在本週倉促表決，將其退回委員會，讓相關法案在各界充分參與與討論後，再做周延而完整的立法；若立法院執意進行三讀程序，將呼籲行政院與總統依憲法規定行使覆議權，退回立法院重啟審議。（編輯：管中維）1130527

#立法院職權行使法
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