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國民黨擬不杯葛施政報告 卓榮泰盼也向民眾釋出善意

2024/5/27 13:29（5/27 13:41 更新）
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（中央社記者葉素萍台北27日電）國會職權修法，民眾明天擬赴立法院自發性集會。行政院發言人陳世凱今天表示，國民黨團總召傅崐萁日前釋出善意，表示不會杯葛31日行政院長卓榮泰的施政報告，卓榮泰希望這樣的善意可以擴及到人民，讓近日紛擾得到最妥善結果。

立法院會審查國會職權修法，藍白法案遭質疑擴權，朝野在議場內衝突，場外則有民眾集結抗議。

陳世凱今天向媒體表示，國民黨團總召傅崐萁日前釋出善意，表示不會杯葛31日卓榮泰的施政報告，卓榮泰希望這樣的善意可以擴及到人民，讓近日的紛擾能夠得到最妥善的結果。

陳世凱表示，卓榮泰一向尊重民眾表達意見的權利，對於全國各地的民眾及學生勇於表達理念感到敬佩，也感到於心不忍，目前卓榮泰仍在努力，希望立法院能夠聽到人民的聲音，也期盼立法院能夠做出善意的回應。

陳世凱說，如此一來民眾再也不必在炎熱天氣，請假參與或舟車勞頓來到立法院表達意見，希望近日紛擾能夠在善意溝通下和平落幕。（編輯：蘇志宗）1130527

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