卓榮泰盼立法院善意回應 明天不要再讓民眾辛苦集結

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（中央社記者黃雅詩台北27日電）立法院明天續審查國會職權修法，民團已預告將再集結抗爭。行政院長卓榮泰今天表示，他等一下還要努力看看，是不是明天群眾不用集結，希望立法院能有善意回應，只要伸出善意的手，不要讓人民再這麼辛苦，他會努力把事情做好。

立法院院會審國會職權修法，藍白法案遭質疑擴權，朝野在議場內衝突，場外則有民眾集結抗議。

卓榮泰31日將到立法院施政報告，他希望行政、立法兩院可以平順互動、互相尊重，他並指出，閣員上周已陸續到立法院接受嚴厲質詢，目前表現都很好，他這幾天盡量看電視上的質詢，學習閣員在立法院的應對方式，因為他過幾天也要去立法院報告。

卓榮泰今天上午接見北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團，僑委會委員長徐佳青、行政院秘書長龔明鑫、外交部次長陳立國、北美台商總會長江俊霖、世界台商聯合總會名譽總會長蔡仁泰等出席。

卓榮泰致詞時介紹，今天接見場合「玉山廳」的背景，是台灣人一輩子都該爬一次的玉山，希望在座來賓都能去。他也感謝1976年紐約台商會成立，1988年北美台商會成立，逐步帶動全球台商會發展，台商不只互助事業生活，對台灣民主運動也很關注，「與台灣距離很遠，心卻很近」。

卓榮泰說明，去年6月、7月總統賴清德擔任候選人時，希望跟海外台僑、台商更多連結，在5大洲43國的106個城市成立信賴台灣後援會，到處都受到熱烈歡迎，顯示台僑、台商對台灣民主運動永不缺席，賴總統當選後不只將對國內產業做規劃，也會更專注將海外台僑、台商跟國內連在一起。

卓榮泰代表賴總統感謝台僑、台商長期支持，謝謝台僑、台商讓台灣在海外形成經濟日不落國，台商不只把世界各地的陽光帶回台灣，還要把台灣的民主帶向世界，向世界宣傳，台灣可以勇敢度過疫情，更可以站在民主對抗威權的第一線，站在世界產業供應鏈重鎮，這都是台灣對世界的承諾。

卓榮泰表示，未來行政院、經濟部、國科會，希望到海外成立服務在地跟台灣廠商的聯合中心，過去多年來，從海外來參加國家建設的台商資金高達新台幣2兆元，在台灣創造10萬個工作機會，台商是台灣建設的中堅分子、不可或缺。

北美台商總會長江俊霖致詞時提到，相信卓榮泰領導的行動創新AI行政團隊能帶領台灣持續走向民主繁榮和平，北美台商總會今年3月到美國華府拜訪50位國會議員，今年到加拿大拜訪多位國會議員，未來也將持續努力爭取台灣國際參與。

江俊霖強調，對台僑、台商來說，台灣的國際參與固然重要，但大家更關切的是如何有意義參與，政府應該一方面推動國際參，一方面也要「堅守台灣的主體性」。（編輯：張若瑤）1130527