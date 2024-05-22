卓榮泰赴立院拜會 韓國瑜：配合政院優先推民生法案

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（中央社記者王承中台北22日電）行政院長卓榮泰今天前往立法院拜會立法院長韓國瑜。韓國瑜表示，近期立法院朝野攻防較激烈，但3黨為了國家利益都是一致的。未來希望在第2會期能將政治性、衝突高的議題往後挪，跟行政院配合一起優先推動福國利民法案。

新任行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君今天率行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人陳世凱等人，前往立法院拜會立法院長韓國瑜及副院長江啟臣；民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄也到場與會。

韓國瑜辦公室發布新聞稿指出，韓國瑜致詞時首先歡迎卓榮泰、鄭麗君回娘家，並提到，未來行政院團隊將面臨許多挑戰，立法院會與行政院共同配合，通過福國利民的法案。

韓國瑜表示，他有3大關切重點，首先是全台環島高速鐵路連網，不能再等；其次是打通中央山脈，讓西台灣及東台灣的生命力暢通；最後是台灣下一代的雙語教育，希望台灣的孩子可以像新加坡一樣用中文走遍華人圈，用英文走遍全世界。

韓國瑜指出，雖然近期立法院朝野攻防較激烈，但是3黨不論是接待外賓或是為了國家利益都是一致的。未來希望在第2會期能將政治性、衝突高的議題往後挪，跟行政院配合一起優先推動福國利民法案。

卓榮泰表示，感謝韓國瑜百忙之中接見，更謝謝立法院排定5月31日的院會讓行政院團隊可以向全國人民闡述新政府未來工作重點。他指出，行政院新團隊沒有蜜月期，已經進入高峰期，未來行政團隊將加速解決具急迫性且爭議較少的福國利民法案。

卓榮泰指出，行政院已經提出打詐4法，希望立法院能夠儘速通過，讓行政團隊握有武器、取得力量來源。對於花蓮的發展，行政院也匡列足夠預算並在增加當中，希望可以儘速完成。未來也期望可以達成賴總統所提出健康台灣、均衡台灣的理念。

卓榮泰最後表示，他除要求行政團隊秉持行政中立、依法行政之外，更要做到誠意溝通、人民優先，期望將來行政、立法兩院能夠彼此合作，互動良好，帶給人民新的期待。

柯建銘表示，目前的共識就是將爭議性法案放緩，優先處理打詐、洗錢防治等法案，尤其打詐是重中之重的法案。本會期將延會至7月16日，也已安排新的行政團隊5月31日到院會進行報告，對於院會安排的食安專報、能源政策專報等都非常尊重，行政院也提出增資台電的追加預算案。

柯建銘指出，希望在韓國瑜的調和鼎鼐下，朝野間能以智慧化干戈為玉帛，讓行政院長順利上台報告，並讓打詐4法可以順利通過。

韓國瑜辦公室指出，雙方就會期優先法案等議題進行交流，晤談約25分鐘，於中午12時35分圓滿結束。（編輯：張均懋）1130522