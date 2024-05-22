卓榮泰赴立院拜會韓國瑜 合影後閉門會議
2024/5/22 12:19（5/22 12:55 更新）
（中央社記者王揚宇、王承中台北22日電）新任行政院長卓榮泰20日就任，他今天中午在行政院副院長鄭麗君陪同下，拜會立法院長韓國瑜。卓榮泰與韓國瑜等人握手合影後，旋即閉門會議。會前未接受媒體聯訪。
中華民國第16任總統賴清德和副總統蕭美琴20日宣誓就職，賴總統宣誓就職後簽署的第一份公文，任命行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安及國家安全會議秘書長吳釗燮。
行政院上午通知，卓榮泰與鄭麗君中午赴立法院拜會韓國瑜，除了要加強行政、立法溝通，更盼推動福國利民草案。
政院人士表示，為強化打擊詐騙，卓榮泰將力邀國會支持通過打詐新4法草案，期盼讓檢警單位有足夠工具應對詐騙。
此外，立法院朝野黨團5月16日協商，歷經30分鐘討論，各黨團同意5月31日邀請卓榮泰赴立法院施政方針報告並備質詢，並且延會至7月16日。（編輯：蘇龍麒）1130522
延伸閱讀卓榮泰就任行政院長 宣示強力打詐、不放棄非核家園卓榮泰：秉持誠意與國會溝通 優先推無爭議法案卓榮泰率閣員大合照 宣布啟動行動創新AI內閣賴總統就職演說：新思維看待三黨不過半 立法院議事運作應遵守程序正義
- 卓榮泰赴立院拜會韓國瑜 合影後閉門會議2024/05/22 12:19
- 2024/05/22 11:28
- 2024/05/22 10:34
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
卓榮泰接見新加坡國會慶賀團 盼深化雙邊交流