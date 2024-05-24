總統：打造台灣成為經濟日不落國 政府做產業後盾

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（中央社記者溫貴香台北24日電）總統賴清德今天接見北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團時表示，新政府的目標就是要讓台商立足台灣、布局全球、行銷全世界，打造台灣成為經濟日不落國。政府一定會做產業後盾，讓台商可以放心、安心回來投資，也會鼓勵在地企業根留台灣，擴大對台灣投資。

賴總統上午在總統府秘書長潘孟安陪同下接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」，首先，總統以台語致詞表示，感謝大家出錢出力守護台灣民主，5月20日他與副總統蕭美琴就職典禮，承蒙大家不遠千里路途回到台灣參加，他不只感到高興也感到光榮；也對台商朋友在海外打拚，促進全球繁榮發展時，也努力扮演台灣和世界的橋梁，表示敬意。

賴總統接續用國語致詞表示，要藉這個機會感謝北美洲台灣商會聯合總會長期為台商權益努力，凝聚北美地區台商力量並在國際上為台灣發聲，像是總會長江俊霖今年3月份率團到美國國會山莊，拜會各黨派國會議員，說服議員們支持美國的友台政策。

總統說，這個月江俊霖再度率團訪問加拿大國會，呼籲加拿大各界支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），努力為台灣爭取更多與世界合作的機會。

賴總統表示，這一年來，北美總會陸續和全國中小企業總會、台灣連鎖加盟促進協會簽訂MOU，強化資源共享，也開拓更多元的商機，共同提升台灣企業競爭力。

總統強調，新政府的目標就是要讓台商立足台灣、布局全球、行銷全世界，打造台灣成為經濟日不落國。對內，他要協助產業持續升級轉型，有更強的實力，符合國際市場需求，站穩全球供應鏈的關鍵地位；對外，會積極跟世界民主國家簽訂雙邊投資保障協定，創造互利互惠的投資環境。

總統表示，政府一定會做產業後盾，讓全球台商可以放心、安心回來投資，也會鼓勵在地企業根留台灣，擴大對台灣投資。相信有各位台商先進一起來打拚，一定能夠達到目標，讓台灣產業立足台灣、布局全球、行銷全世界。

他再次感謝大家為台灣的努力和付出，未來要繼續拚外交、拚經濟。（編輯：蘇志宗）1130524