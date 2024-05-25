柯建銘：國會不能永無寧日 應坐下來談遊戲規則

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（中央社記者郭建伸台北25日電）立法院審查國會職權修法朝野衝突不斷。民進黨團總召柯建銘今天表示，民進黨團會盡力溝通，很多事情到臨界點時，都要冷靜坐下來好好談遊戲規則，國會不能永無寧日，「這時間也快到了」。

對於國民黨團總召傅崐萁表達不會杯葛5月31日行政院長卓榮泰施政報告，柯建銘表示，他希望傅崐萁說到做到，不要下週修法通過後，民進黨團聲請釋憲，國民黨團又創造理由阻止施政報告。

在野提國會職權相關修法，在抗議民眾場外集會質疑濫權情況下，立法院會至24日晚間，歷經3天3夜的表決大戰，已二讀通過增訂聽證權、人事同意權改記名投票、被質詢人藐視國會最高罰20萬元等關鍵條文，其餘條文28日續戰。

柯建銘今天凌晨透過臉書表示，國會被中國長臂管轄，國家在生死存亡之秋，自己的國家自己救，下週二5月28日是最關鍵的一天，「讓我們用民主的海嘯，來防止藍白聯手賣台」。

他上午接受媒體訪問時表示，週末終於看到立法院安靜，下週二又是山雨欲來風滿樓，他希望能平靜落幕，盼民主能夠實現。

柯建銘表示，昨天院會程序走到深夜時，還有刑法、立法院正副院長選舉辦法等10幾個修正條文，大家都知道下週二一定會處理完畢，但希望國民黨團、民眾黨團不要強行通過，應冷靜想想，這樣的行為是否在出賣國家利益。

媒體詢問如何看待總統賴清德深夜對立院職權修法及公民抗議發表看法。柯建銘表示，賴總統的意思除了感謝街頭上追求民主的群眾，也認為國會應溝通，並希望趕快恢復正常。（編輯：黃瑞弘）1130525