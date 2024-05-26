柯建銘：全力阻擋藍白國會職權修法版本 絕對提釋憲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北26日電）民進黨團總召柯建銘今天表示，將窮盡一切可能去阻擋藍白「立法院職權行使法」修法版本通過，若法案通過，民進黨團絕對提出釋憲；至於行政部門是否移請覆議，他尊重行政院長卓榮泰的看法。

民進黨團幹事長吳思瑤預告，民進黨團週二院會仍以文攻取代武鬥，會用創意取代國民黨立委的暴力，民進黨團將公開募集日前群眾走上街的標語及道具，歡迎民眾把道具寄給民進黨團，他們將把人民的訴求帶進立法院，讓青鳥飛進議場，讓藍白看見人民真正的力量。

藍白提出的「立法院職權行使法」部分條文修正草案，截至24日為止，包含增訂聽證權、人事同意權改記名投票、被質詢人藐視國會最高罰20萬元等關鍵條文皆已二讀表決通過，其餘條文預計28日續戰。國民黨團總召傅崐萁日前表示，有信心28日三讀修正通過。

柯建銘與吳思瑤今天下午舉行記者會回應國會職權修法議題。

柯建銘表示，週二將面對國會職權修法最後處理階段，他一直呼籲大家好好坐下來談，當衝突到臨界點後，是彼此需要冷靜的時刻，他也要敬告國民黨團、民眾黨團別再顛倒是非，尤其傅崐萁昨天還敢出來顛倒是非，稱委員會有討論，有夠無恥，委員會哪裡有協商，都是在野黨一路壓過去。

媒體詢問，若法案通過是否會聲請釋憲。柯建銘表示，民進黨團窮盡一切可能去阻擋法案通過，若法案通過，民進黨團絕對提出釋憲；至於行政部門是否移請覆議，他尊重行政院長卓榮泰的看法。

此外，國民黨立委羅智強在臉書指出，民進黨最近一直說國會改革法案如果通過人民會被抓去關，但柯建銘曾連署過一個聽證調查版本，不只對人民可以罰款，若說謊還可以處1年以下7年以下有期徒刑，「真正想關人民的，一直都是民進黨」。

對此，柯建銘回應，這是民進黨前立委沈富雄領銜提案的國會聽證調查法，緣由是30幾年前國會全面改選時提出的憲改運動，希望把五權憲法變成三權分立，但後來大法官已解釋國會只有調閱權，「請羅智強不要把歷史脈絡切斷」。

吳思瑤指出，羅智強完全去脈絡化解釋，見樹不見林，且立法院屆期不連續，沒道理把昔日版本強加套在2024年的民進黨身上。（編輯：翟思嘉）1130526