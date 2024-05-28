台中青鳥行動衝突 不滿被發傳單男子揮拳遭逮
2024/5/28 17:48（5/28 18:50 更新）
（中央社記者蘇木春台中28日電）國會職權修法掀起立院政黨攻防，有民團今天在台鐵台中站前進行「青鳥行動」抗議，21歲陸姓男子疑因不滿陳男發放傳單而揮拳毆打對方，陳男雖不提告，警方仍依法函送裁處。
台中市警察局第一分局今天表示，民團發起舉辦的青鳥行動，今天在台鐵台中站前廣場進行，台中第一警分局並派員警到場執行維安勤務。
警方指出，今天下午3時10分活動期間，21歲陸姓男子於現場喃喃自語且情緒激動，遭現場群眾制止，過程中48歲陳姓男子遭陸男揮拳，造成左側頭部有紅腫情形。
員警發現立即上前隔開雙方，並將當事人帶離現場，活動恢復正常，未擴大為衝突現場。經調查，陸男疑因不滿陳男發放傳單，因此毆打對方，陳男表達暫不提告，警方將依違反社會秩序維護法將陸男函送裁處。
立法院會今天續審國會職權修法相關法案，各界關注能否三讀。民團同步發起「青鳥行動」號召民眾再到立法院外抗議，台中、台南與高雄等10多個縣市也有號召上街抗議行動。（編輯：郭諭儒）1130528
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