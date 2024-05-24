國會職權修法抗爭引萬人上街 警區隔雙方支持者

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（中央社記者謝幸恩台北24日電）立法院會今天續審國會職權修正相關法案，多個民團於立法院外表達訴求。中正一分局長張嘉煌今天說，反對方申請青島東路西側等路權，贊成方申請青島東路東側路權，均依法核准，適時區隔。

立法院會5月17日、21日二讀表決通過立法院職權行使法部分條文修正草案；今天院會續審國會職權修正相關法案，主辦此次活動的「經濟民主連合」等民團到場表達訴求，並指出活動人潮到中午約達1萬人，現場人潮眾多。

台北市警方先前已進行相關安全維護計畫、警力部署與交通疏導管制勤務，以維持活動安全與交通秩序。另外，外傳部分路權未經核准集會遊行。

台北市警察局中正一分局長張嘉煌今天接受媒體聯訪時表示，反對方申請青島東路西側、濟南路西側、中山南路部分路權；此外，另有贊成方申請青島東路東側路權，警方均依集會遊行法核准，也會加派警力以適時區隔雙方支持者。

張嘉煌指出，呼籲參加反對方的團體，由中山南路進入會場，若參加贊成方團體的民眾，由林森南路進入會場，也呼籲理性表達雙方的權益訴求，不要互相刺激、干擾，若現場有任何違法行為，也會依法處理。（編輯：張銘坤）1130524