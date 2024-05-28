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澎湖藍營聲援國會改革 公民團體行動反濫權

2024/5/28 14:27
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（中央社澎湖縣28日電）立法院今天續審國會職權相關法案，離島澎湖的公民團體也不缺席，隔海以行動表達反對國會濫權，國民黨澎湖縣議會黨團則聲援，支持國會改革、守護民主。

國民黨澎湖縣議會黨團今天在黨團書記長許國政率領下，包括議長陳毓仁、議員吳政杰、許育愷、張仁和、莊光大等人在澎湖縣黨部，以「國會改革 守護民主」聲援支持國會改革法案順利完成三讀。

許國政指出，國民黨所提出的改革條文，其中有20幾條是民進黨早年在國民黨執政時期所提的版本，如今國民黨因應時代轉變，重提這些條文卻遭執政的民進黨阻擋，更動員群眾包圍立法院，實在讓人很難理解。

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陳毓仁則表示，國民黨提出國會改革法案，是為台灣未來執政推動的後路，不管是國民黨、民進黨或是民眾黨都有可能執政，也都要受到這些法案的監督，希望民進黨能回歸民主制度，尊重少數服從多數，不要阻擋改革的腳步。

「澎湖正青」等公民團體繼24日「我藐視國會」全台串聯行動之後，今晚也不缺席，同樣在馬公相對公園響應全台青鳥活動，將以自主集結方式集結舉牌和公民發聲，同時歡迎帶著樂器唱出自由的心聲，以行動表達「反對黑箱立法，國會濫權」。（編輯：郭諭儒）1130528

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陳毓仁
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