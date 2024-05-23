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卓榮泰主持首場行政院會 要求打擊貪瀆零容忍

2024/5/23 12:12（5/23 12:25 更新）
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行政院長卓榮泰（左2）23日上午搭車抵達行政院，將主持新內閣首次行政院會。中央社記者謝佳璋攝 113年5月23日
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（中央社記者賴于榛台北23日電）行政院長卓榮泰今天主持首場行政院會，會中提醒內閣團隊逐步完成總統賴清德140項均衡台灣的政見，同時強調政府對於貪瀆零容忍，打擊貪瀆沒有模糊空間，沒有人可以僥倖得逞。

卓榮泰今天主持上任後第一場行政院會，行政院發言人陳世凱今天主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰提醒，內閣團隊將共同面對國內外情勢挑戰，同時也要逐步完成賴總統競選期間提出的140項均衡台灣政見，大團隊一起並進。

卓榮泰也說，上任後簽署第一份公文是食安建設，期盼讓民眾去除對食安疑慮，昨天也赴花蓮視察災後重建，更期盼打詐4法能早日發揮效用。

他強調，政府對於貪瀆零容忍，打擊貪瀆沒有任何模糊空間，沒有人可以僥倖得逞，而檢驗標準就是別讓民眾對政府團隊有疑慮，整個行動創新AI內閣，必須行動積極、思想創新。

對於國會情勢，卓榮泰說，立法院過去一週發生很多事，未來各位首長對立委垂詢要用專業信念論述，秉持誠意溝通、民眾優先，展現互相包容尊重的精神，朝向合作共榮大時代。

他表示，大家今天能坐在一起是緣分、使命跟志業，接受賴總統賦予責任、民眾給予的信賴，未來行政團隊面對所有挑戰內心不要有太多疑慮，對主管業務要非常用心，如果可以達到這點，新內閣就將可以、也必須做出好成績。（編輯：蘇龍麒）1130523

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