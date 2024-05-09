卓榮泰會晤陳建仁 允諾做好防詐、加快災區重建

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（中央社記者賴于榛台北9日電）520將至，內定行政院長卓榮泰今天拜會行政院長陳建仁，感謝陳建仁貢獻台灣，也強調將在現在執政團隊基礎上，做好防詐並加快災區重建，用行動證明民眾的選擇是明智的。

行政院長陳建仁今天在行政院副院長鄭文燦、行政院秘書長李孟諺、行政院發言人林子倫陪同下，會晤內定行政院長卓榮泰及內定行政院副院長鄭麗君及內定行政院發言人陳世凱。雙方致詞時氣氛輕鬆，談笑風生，卓榮泰會中細數陳建仁就任天數與貢獻，讓陳建仁備感窩心。

陳建仁表示，感謝台灣民眾讓民進黨繼續執政，卓榮泰搭配鄭麗君，加上跨領域、跨黨派、跨業界的執政團隊，讓各界寄予厚望，相信未來的行動創新內閣，會比溫暖堅韌內閣做得更好，帶領台灣走向新境界。

陳建仁說，擔任院長時，經常有機會與總統蔡英文及總統當選人賴清德討論施政問題，不論在節能減碳、社會住宅等政策，賴清德都相當清楚國政方向。他也舉例，台灣的離岸風電領域是世界領先，副總統當選人蕭美琴曾說「台灣可以幫忙（Taiwan can help）」，且「台灣可以領導（Taiwan can lead）」。

陳建仁表示，過去8年是全面執政，行政院長在國會方面的協調相對順暢，但相信未來的內閣團隊，在卓榮泰領導下能讓社會繼續蓬勃發展，且卓榮泰擅長溝通，相信與內閣團隊、與立法院的溝通會順利，期待朝野團結合作，讓國家越來越堅強，也讓世界看見台灣。

卓榮泰致詞時表示，陳建仁是去年1月31日上任，到520交接時剛好475天，是一段漫長但很有成就的時間，為國家民眾做出很大貢獻，像是行政院會今天上午通過打詐專法，對產業平台課以防詐責任、增加刑罰，就是民眾需要也安心的措施；另外，0403花蓮地震，陳建仁也即刻對地方提出必要的協助，通過新台幣285.5億元的復原方案。

卓榮泰還說，5月19日口罩令將全面解除，民眾一定會比什麼都高興，這代表前行政院長蘇貞昌以及陳建仁任內對整個防疫、疫後經濟復甦、社會安定的努力，「當人們把口罩拿掉時候，就是陳院長被記在心上的時候」。

他強調，執政與國家進步是不可停止的路，新團隊會在現有團隊的既有基礎上往前，提出安心政策、得到民眾信賴、促進國家團結，雖然未來會很辛苦，但一定會努力，用行動證明民眾選擇讓民進黨繼續執政是明智的，也期待往後能隨時向陳建仁、鄭文燦請益。（編輯：林興盟）1130509