桃園頻停電 國民黨要求卓榮泰上任後專案報告能源政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥、王揚宇台北8日電）桃園地區近期停電頻傳，國民黨立法院黨團今天召開「桃園單月停電35次！全台準備輪流限電？」記者會，黨團書記長洪孟楷說，國民黨團要求520新任行政院長卓榮泰上任後，必須提出能源政策專案報告。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，停電不是缺電，也無涉能源政策，國民黨團要提案要求專案報告，尊重他們，一切就循程序協商討論。

桃園選出的國民黨立委呂玉玲、萬美玲、魯明哲、牛煦庭、涂權吉今天共同出席黨團記者會，一起為桃園市民發聲，要求民進黨政府應該針對能源政策給個說法。

洪孟楷表示，520卓榮泰上任後，國民黨團會提案，要求新任行政院長針對台灣能源問題到立法院進行專案報告，包括針對過去能源政策檢討、強韌計畫目前執行狀況、產業發展電力需求是否充足，以及新政府對於立法院之前提出電價凍漲的態度為何。

呂玉玲表示，停電風波引起民怨，很多民眾質疑相關電力設施更新有沒有到位，也擔心台灣是否真的不缺電。

萬美玲指出，從4月15日開始，桃園頻繁發生跳電，從4月16日開始起算累計至今，桃園已有9萬餘戶受到影響。

她表示，沒有人責怪台電基層，重點是能源政策錯誤，從中央的源頭就沒有做好；停電原因也不能只是台電說了算，未來如果發生大規模停電或限電，台電應組成專案調查小組，邀請外部的專家學者共同調查清楚原因，只有真正面對停電原因才能讓民生用電穩定。

魯明哲說，桃園地區近期停電頻傳，這不僅是桃園的事情，誰知道接下來會不會又有其他縣市像桃園一樣停電事故頻傳。

他質疑，將帥無能累死台電基層員工，台電基層員工在暗夜和風雨中搶修恢復供電令人佩服，但能源政策錯誤造成頻繁停電，尤其民眾憂心盛夏將至，會不會缺電更為嚴重，經濟部和台電如何給人民一個有信心的說法。（編輯：翟思嘉）1130508