台電：桃園多起停電搶修後快速復電 沒有缺電問題

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（中央社記者蘇思云台北5日電）地方民代把近期桃園地區停電事故跟「缺電」連結，台電今天澄清，4月中旬以來，桃園因設備故障與外力因素導致多起停電事故，但都在短時間內透過搶修恢復供電，如果是缺電所致，是無法經由搶修快速復電。

台電今天發布新聞稿，重申配電事故和電源不足是兩件事，不應混為一談。

台電指出，4月中旬以來，桃園因設備故障與外力影響發生多起事故停電，其中7件為架空線路及地下電纜故障，屬設備因素；有6件受到蛇害、蟻害及鳥類影響以致停電；另4件則為樹竹倒塌壓損或碰觸線路所致，其中包括4月18日桃園天候不佳，雷雨導致樹竹傾斜碰觸高壓線路等2起停電事故。

桃園大園、中壢昨天晚間因電纜故障發生停電，台電表示，經搶修已在1小時內全數復電；林口、龜山今天上午因地下電纜故障發生停電，也已在1個半小時內全數復電。台電說明，桃園近半月來停電事件都為事故所致，也多次對外澄清說明，跟電源不足無關，盼外界勿混淆視聽。

台電表示，桃園地區配電線路高達1.2萬公里，饋線更多達1109條。停電造成民眾不便，深感抱歉。但電力設備因天候、設備維護、老舊因素等，難免會發生故障停電狀況。

台電人員獲報後第一時間趕到現場搶修，盡力縮短復電時間。為縮短復電時間，台電將加速桃園地區饋線自動化建置，並全面盤點配電設備線路配置及人力支援機制，努力把停電對民眾的影響降到最低，讓穩定供電更有感。（編輯：林淑媛）1130505