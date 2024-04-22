王耀庭：桃園停電是末段線路故障 非能源政策問題

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（中央社記者曾智怡台北22日電）桃園連日停電引發能源政策討論，台電總經理王耀庭今天指出，桃園停電是末端線路故障造成，並非能源政策的問題；全球電業都會遇到線路故障，甚至美國加州停電是用1天、2天計算，「台電同仁真的很努力了」。

花蓮3日地震後，台電15日電力供應一度吃緊，加上桃園連日發生停電事故，引發能源政策議論，台電總經理王耀庭20日以請辭表達對台電員工遭受無端謾罵的不捨，經過沈澱思考，王耀庭今天宣布，將在內閣交替之際留下來為台電負責。

王耀庭表示，全台電力系統包含1萬多條饋線、300萬根電線桿、150萬個變壓器，從發電端經過「翻山越嶺」送到家戶，近日桃園地區停電即是末端線路故障造成的事故停電，卻被扭曲為缺電、能源政策錯誤，台電第一線搶修人員執行搶修工作還得接受謾罵。

他指出，東京電力公司今年3月停電次數577件，台電是477件，「他們同仁在現場為什麼可以有尊嚴工作？」事故停電是機率問題，「就算核能機組多10部、20部，只要末端線路故障仍會停電」，他直言，東京也是如此，甚至美國加州停電是用1天、2天計算的，「各位的沒電是一小時內，台電同仁真的很努力了」。

王耀庭表示，台電過去10年停電次數降低7成，要持續改進，但不應被屈辱，昨天朋友傳一篇投書給他看，寫道台電停電次數減半、停電報導次數卻增加，「我看到這篇也是感慨萬千」。

（中央社製圖）

對於各界質疑能源政策，他表示，台灣綠能發展已有10年多，全球淨零是必走之路，況且企業要用綠電，發展初期需以較高躉購費率購買綠電，但現在每度已降至3元多；需量反應和綠電是促進電業整體效率最佳組合，「台電不會無緣無誤用一度10、12元買電」，絕對不會浪費，這也非能源政策問題。

針對有輿論認為增加核能機組就能增加韌性，王耀庭說明，發電機的發電原理都一樣，只是燃料不一樣；核能是來自核子反應的熱能，燃燒成蒸氣再推動發電機，「所以不是用核能，韌性就增加」。（編輯：潘羿菁）1130422