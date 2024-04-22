小人國旁逾6百戶停電7分鐘 外物掉落觸線路釀禍

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（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市龍潭區小人國主題樂園附近今天中午發生停電事故，台電桃園區營業處表示，包商修剪樹木時，樹枝不慎掉落高壓線路導致687戶停電，事發7分鐘後、中午12時13分全數復電。

位於桃園市龍潭區的小人國主題樂園附近今天中午發生停電事件，有民眾在PTT（批踢踢實業坊）發文表示，小人國突然停電，現場有不少國小師生正在校外教學，師生們詢問「發生什麼事了嗎」。

此貼文立即在網路上引起討論，有人留言同情國小師生，不過也有民眾質疑「怎麼又是桃園」。

對此，台電桃園區營業處清查後指出，有關小人國附近停電，是台電承攬商於中午12時6分在龍潭區福源路195號附近修剪樹木時，不慎有樹枝掉落誤觸高壓線路致饋線跳脫，造成龍潭區的橫岡下、銅鑼圈段、福源路等一帶共687戶停電。

台電桃園區營業處表示，經確認現場安全無虞後，中午12時13分全數復電，且經過聯繫確認小人國也已供電正常。（編輯：戴光育）1130422