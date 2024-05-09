台電：桃園饋線占比高 事故停電機率較高

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（中央社記者曾智怡台北9日電）近期桃園停電事故引發關注，台電今天表示，全台饋線萬餘條，其中桃園有1109條、占比高，事故停電發生機率自然較高，但停電次數已從近年700、800次降至去年的200多次，將持續編列預算落實線路強韌。

台電發言人蔡志孟今天出席「台電2024節電啟動記者會」，會後接受媒體訪問。

針對供電議題，蔡志孟指出，台電電源規劃比退役機組量高，今年預估尖峰負載為4108萬瓩，而今年新增443萬瓩、除役315萬瓩，且還有再生能源陸續加入，至2030年淨增加910萬瓩，比預期負載成長700萬瓩高，過程中再生能源量估超過3000萬瓩。

對於夏季「缺電」疑慮，蔡志孟重申，事故停電為區域性，為外力影響造成，與缺電不同。若有事故停電，員工一定趕赴現場拚復電。近年事故停電維持下降趨勢，雖今年4月以來桃園停電次數增多，但已加派區處人力檢修，努力再降低停電次數。

為強化桃園地區供電線路及設備，台電昨天表示，動員190人投入配電設備巡檢、紅外線檢測及維護汰換等工作，目前共完成300處配電設備巡檢、加裝115具線路故障指示器、改善1處架空不良電纜及樹木修剪改善180平方公尺等，並將持續加強盤點線路設備弱點，即時發現弱點辦理改善。

至於近期停電集中在桃園，蔡志孟說明，全台饋線1萬257條，桃園1109條占比高，事故停電發生機率自然較高，但桃園停電次數已從近年700、800次降至去年的200多次，會再持續努力，並持續編列預算落實線路強韌。（編輯：楊蘭軒）1130509