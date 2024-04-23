花蓮餘震 台電：機組無礙、加緊巡視因應可能內傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北23日電）花蓮餘震不斷，台電今天表示，目前回報機組狀況無礙，至於這波餘震是否造成機組內部損傷，需要實際檢修才能知道，後續將會加緊巡視。另外，夏季到來，今年預估尖峰負載達4108萬瓩，較往年預測高，會備妥備用容量，白天備轉率均超過10%。

台電今天舉辦2024年環境月發表會，台電發言人蔡志孟接受媒體訪問指出，花蓮陸續餘震，導致一條饋線故障，但已在早上復電，而地震地點影響機組受損程度，目前機組回報狀況無礙。至於餘震是否加重機組內傷，他表示，需實際檢修才知道，但畢竟和403主震仍有距離，審慎評估，持續加緊巡視。

至於夏季供電情況，蔡志孟表示，從5月到6月初，共約430萬大修瓩機組陸續回歸，另今年新增400多萬瓩機組，電力規劃均有做足準備。今年預估尖峰負載達4108萬瓩，較往年預測高，會備妥備用容量，白天備轉率均超過10%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經濟部次長曾文生指出，歷經403地震可看出台電在轉型過程中，推動增加電網韌性工作，有發揮一定程度功能；電網韌性看似為促進經濟發展，但實為一種價值；因應氣候變遷，重點在於「調適」以面對不同挑戰，台電如今已踩出小小一步，「感謝上蒼考驗，證明台電走的路是對的」。

曾文生提到，403地震應變中心開完會後，象徵台電通過第一個挑戰，可說是「小考」，但需做的努力仍很多，嚴格來說10年電網強韌計畫才進行第1年，還有9年時間，要加速推動因應可能出現的「大考」。（編輯：潘羿菁）1130423